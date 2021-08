Conductor se salvó de milagro luego de que una roca aplastara su vehículo en vía al Llano

No cesan las lluvias en la vía al Llano que han dejado decenas de personas afectadas por el invierno y derrumbes en la carretera, causando cierres preventivos en la carretera. De hecho, en las últimas horas se conoció el testimonio de Diego Parra, quien relató cómo se salvó de morir luego de que una roca aplastara el vehículo en el que se movilizaba.

“Me cayó una piedra de más de ocho toneladas sobre mi camioneta (…) Coviandes me abandonó, me dejó votado en un parqueadero. No ha dejado pasar a mi familia. Estoy muy adolorido”, expresó.

Asimismo, en un informe de Noticias Caracol , criticó que Coviandes haya dejado pasar a vehículos cuando todavía no había condiciones estables en ese trayecto de la carretera.

“Ellos nos dejaron pasar a las 4:30 sabiendo que aún seguían cayendo piedras”, añadió.

Entretanto, BLU Radio habló con la alcaldesa de Guayabetal, Sonia Moreno, quien aseguró que, tras lluvias que han caído en el municipio, hay 45 familias, 15 viviendas y cerca de 250 personas afectadas. Además, señaló que hay un riesgo inminente de colapso de otras 4 viviendas.

Vea aquí el testimonio de Diego Parra: