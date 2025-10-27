Confirman segundo caso de tosferina en Ibagué: bebé de dos meses permanece bajo observación médica

La Alcaldía de Ibagué confirmó el segundo caso de tosferina en lo corrido del 2025. Se trata de un niño de dos meses de edad , residente en la comuna 11, quien no contaba con antecedentes de vacunación ni registro de controles prenatales.

El menor presentó síntomas respiratorios graves que obligaron su traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica , donde actualmente permanece bajo observación médica y con una evolución clínica estable, según informó la Secretaría de Salud Municipal .

“Se confirma el segundo caso de tosferina para el municipio de Ibagué. Se trata de un niño de dos meses de edad sin antecedente vacunal ni registro de controles prenatales. El paciente presentó síntomas respiratorios altos con ingreso a la UCI pediátrica, donde actualmente evoluciona de manera favorable”, señaló la secretaria de Salud, Liliana Ospina.

Tras la confirmación del diagnóstico, las autoridades sanitarias activaron el cerco epidemiológico y realizan el seguimiento al núcleo familiar del menor , integrado por su madre de 22 años, su hermana de un año y una prima de 14 años, todas de nacionalidad venezolana, a quienes se les practicaron las respectivas pruebas diagnósticas para descartar nuevos contagios.



El equipo de vigilancia en salud pública continúa con la búsqueda activa de posibles casos asociados , especialmente entre personas que hayan tenido contacto estrecho con el bebé, con el fin de recomendar vacunación o tratamiento antibiótico preventivo, según corresponda.

El pasado 3 de julio de 2025 se registró el primer caso de tosferina en una niña de tres años residente en el corregimiento 17 de Ibagué, quien logró recuperarse satisfactoriamente.

“La tosferina es una enfermedad bacteriana, que afecta las vías respiratorias altas, es denominada también la tos de los 100 días. El síntoma principal está enmarcado en la tos persistente que termina incluso en un silbido que puede desencadenar vómito y coloración azul en la piel”, afirmó Ospina.

Desde la Alcaldía, se reiteró el llamado a los padres de familia y mujeres gestantes para cumplir con los esquemas de vacunación, que contemplan dosis contra la tosferina a los 2, 4, 6 y 18 meses , así como a los 5 años de edad .