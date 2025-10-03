Chef ibaguereño Cristian Montaño falleció en pleno Parque Centenario; habría sido por un infarto

El fallecimiento del chef ibaguereño Cristian Montaño, ocurrido el pasado martes en el Parque Centenario de Ibagué, continúa generando versiones encontradas sobre lo sucedido antes de que le sobreviniera, al parecer, un infarto que acabó con su vida, y revivió la polémica luego de los trinos del presidente Gustavo Petro, quien estará en horas de la tarde en la capital tolimense.

Un grupo de jóvenes que departía en el Parque Centenario, en la capital del Tolima, existen varias versiones sobre lo ocurrido; lo cierto es que el chef Cristian Montaño, se fue a las manos con otro ciudadano, luego hubo patadas mutuamente durante varios minutos, mientras que también circula la versión de un golpe contundente con una “guadua”.

Algunas versiones iniciales señalaron que la riña se habría originado por una discusión de carácter político. Sin embargo, personas cercanas al sector aseguran que el altercado se produjo por un plato de comida, en medio de un grupo de amigos que compartía en el lugar.

Lo que sí está claro es que, en medio de la exaltación, Montaño sufrió un ataque respiratorio. Aunque se solicitó una ambulancia, esta nunca llegó, y fue la Policía Metropolitana de Ibagué la que lo trasladó en un vehículo oficial hacia la Clínica Tolima, donde ingresó en estado crítico y, al parecer, sin signos vitales. En términos médicos, el chef ingresó en código azul, es decir, en estado crítico.



Fuentes cercanas indicaron que el deceso se produjo, aparentemente, a causa de un infarto y no por los golpes recibidos durante la riña. El cuerpo no presenta heridas con arma blanca ni de fuego, únicamente algunas contusiones producto de los puños que alcanzó a recibir. Sin embargo, hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial que certifique las causas exactas de la muerte.