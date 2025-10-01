No la construyeron con nosotros: alcaldesa de Herveo, Tolima, sobre áreas de protección de alimentos

La alcaldesa de Herveo, Tolima, Gina Vanesa Silva, cuestionó, en diálogo con Mañanas Blu 10 AM, de Blu Radio, la forma en que el Gobierno Nacional expidió la resolución que delimita las Áreas de Protección para Alimentos (APPA). Según dijo, las autoridades locales nunca fueron consultadas ni se realizaron visitas de verificación en el territorio.

“Nos comunicaron la resolución, no la construyeron con nosotros. En Tolima no hemos tenido visitas de territorio, pero es muy grave, porque delimitar una zona trae como consecuencia la desvalorización de la tierra. Además, van a decir qué podemos y qué no podemos sembrar”, manifestó la mandataria.

Silva advirtió que la medida desconoce las particularidades de la región, donde la producción agrícola es diversa y está en manos de pequeños campesinos. “No nos pueden comparar con las tierras de la Sabana. Esta zona del Tolima es altamente productiva, porque tenemos pequeños campesinos, con pequeñas hectáreas. Nosotros sembramos plátano, café, aguacate, producimos panela y ganado. La producción de alimentos acá ya está garantizada”, aseguró.

La dirigente señaló también que la delimitación podría frenar la economía campesina, ya que el valor de los predios se vería afectado y se limitaría la libertad de cultivo. En sus palabras, “delimitar una zona es como ponerle un freno a la gente que ya produce y que mantiene el abastecimiento de alimentos”.



Otro de los puntos que criticó fue la falta de respaldo institucional. “Ninguno de los ocho municipios tiene un proyecto real del Ministerio de Agricultura”, dijo Silva, al referirse a la ausencia de programas que fortalezcan el trabajo de quienes sostienen el campo.

Finalmente, la alcaldesa fue enfática en su llamado al Gobierno: “Si el ministerio quiere realmente apoyar a los campesinos, que lo haga con proyectos reales para las personas que producen la comida para toda Colombia”, sugirió la mandataria local.

Con estas declaraciones, Silva se suma a las voces de líderes locales que han expresado preocupación frente a las APPA, advirtiendo que la medida, en lugar de proteger, podría poner en riesgo la sostenibilidad económica y social de miles de familias rurales, en este caso particular, en el departamento del Tolima, pero hay que recordar que la medida también cobijaría a zonas de otros departamentos, como Antioquia, donde las APPA se darían en los municipios de Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia.