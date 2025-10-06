Famisanar cambia de operador en Girardot, Fusagasugá e Ibagué: Medic asumirá el servicio

La EPS Famisanar anunció, a través de un comunicado, la terminación del contrato con su operadora farmacéutica Marcazsalud. A partir del 15 de noviembre de 2025, la nueva encargada de la dispensación de medicamentos será Medic.

La decisión se tomó tras múltiples quejas de afiliados por la falta de entrega de medicamentos en varios municipios del país. El caso más destacado ocurrió en Girardot, donde el alcalde Salomón Said Airas, junto con la Secretaría de Salud local, visitó la farmacia tras conocer situaciones críticas de pacientes que esperaban sus tratamientos desde febrero y mayo. Durante la visita, el mandatario exigió la entrega inmediata de los medicamentos y el registro de cada entrega en las planillas correspondientes.

Con este cambio, los afiliados de Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima) podrán reclamar sus medicamentos a través de Medic, operador que asumirá el servicio con el objetivo de mejorar la atención, ampliar la cobertura y fortalecer la experiencia de los usuarios.

Medicamentos sin registro Invima pueden causar daños a la salud Foto: Grok

De manera paralela, Famisanar implementó acciones inmediatas para garantizar la entrega de tratamientos, entre ellas jornadas especiales de entrega en Fusagasugá, La Mesa, Girardot e Ibagué, con el apoyo de operadores alternos y aliados estratégicos, mientras se estabiliza la nueva operación. Asimismo, la EPS mantiene acompañamiento permanente de los entes de control y autoridades locales para resolver contingencias y asegurar la entrega oportuna de los medicamentos.



Cabe recordar que la entidad sanitaria permanece bajo medida de intervención forzosa, prorrogada por el Gobierno nacional hasta el 15 de septiembre de 2026, debido a deficiencias financieras, técnicas y jurídicas que continúan afectando su operación y estabilidad.

Según el balance de la Superintendencia Nacional de Salud, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, y pese a los esfuerzos de reorganización adelantados en la primera fase de la intervención, Famisanar no logró superar los problemas estructurales que comprometen su gestión operativa y sostenibilidad.