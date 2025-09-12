En vivo
Blu Radio  / Nación  / Congresista estadounidense envía carta a Trump pidiendo no descertificar a Colombia

Congresista estadounidense envía carta a Trump pidiendo no descertificar a Colombia

El representante demócrata Gregory Meeks, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, pidió al mandatario estadounidense mantener la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

¿Trump descertificará a Colombia?
¿Trump descertificará a Colombia?
Foto: AFP, referencia
Por: Miguel Garzón
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 05:55 p. m.

Por medio de una carta el representante Gregory W. Meeks, el miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, envió una carta al presidente Donald Trump en la que le pide considerar las consecuencias para la seguridad nacional de su país una posible descertificación estadounidense de Colombia por no cumplir con los parámetros de la guerra antinarcóticos.

Meeks destacó los importantes esfuerzos de Colombia en la cooperación en la lucha contra las drogas, y pidió tener en cuenta los resultados positivos de esta alianza de varias décadas entre Estados Unidos y Colombia, y cómo la disminución de esta alianza pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y fortalecería a las organizaciones criminales transnacionales.

“Al cumplir con esta obligación, los insto a mantener la cooperación integral entre Estados Unidos y Colombia, que ha impulsado la seguridad, la prosperidad y la democracia regionales durante más de dos décadas. Una descertificación de Colombia, sin amplias exenciones que permitan la asistencia estadounidense continua, pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer las organizaciones criminales transnacionales, algunas de las cuales la administración ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras, e impulsar aún más la producción de coca y la actividad criminal”, se puede leer en el documento.

Cocaína, narcotráfico
Cocaína, narcotráfico
AFP

Enfatiza que el dinero que se le da a Colombia para la lucha contra el narcotráfico ayuda a que las redes criminales internacionales no tengan mayor poder en la región.

“Esta alianza no es caridad, es una inversión esencial en la seguridad nacional de Estados Unidos. Cada dólar gastado en fortalecer las instituciones de seguridad y gobernanza de Colombia ayuda a negar refugio seguro a los narcotraficantes, debilita las redes criminales transnacionales que amenazan a nuestras comunidades y refuerza a un socio democrático en una región donde actores malignos, incluidos Rusia, China e Irán, buscan expandir su influencia”, agregó en la misiva.

Colombia no es ajena al representante Meeks. En el pasado ha visitado el país durante la Cancillería de Luis Gilberto Murillo y recientemente se reunió con los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, respectivamente, quienes estuvieron en Washington abogando por la certificación de Colombia por parte de la Casa Blanca.

