Gobierno entrega primer balance de reuniones de alto nivel en EEUU para evitar desertificación

El Gobierno colombiano, representado por el embajador en Washington, Daniel García-Peña, entregó un balance de las reuniones que han adelantado con autoridades y congresistas de Estados Unidos para defender la estrategia en la lucha contra el narcotráfico y evitar una desertificación.

Desde este martes, el director de la Policía, general Carlos Triana, y el jefe de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, han sostenido encuentros de alto nivel para hablar de la política en desarrollo y asegurar los recursos que da ese país a Colombia.

La agenda ha tenido reuniones con Christopher Landberg, subsecretario Adjunto Principal de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, así como en la DEA con el subadministrador principal, Daniel Salter.

Además, se dieron conversaciones en el Consejo de Seguridad Nacional y con miembros del Congreso como el senador Bernie Moreno y los representantes Ryan Mackenzie, Greg Landsman y Dale Strong.

García-Peña señaló que para él estas gestiones no se están haciendo tarde como han calificado algunos sectores pues la decisión se conocería solo luego del 15 de septiembre y no es una decisión tomada y la tarea es reafirmar el compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

“Lo hacemos por convicción, lo hacemos porque ningún país del mundo ha sufrido más daño del narcotráfico que nuestro, y lo hacemos también porque sabemos que la lucha contra el narcotráfico, Colombia jamás la puede librar sola y que por lo tanto la cooperación con Estados Unidos ha sido y seguirá siendo fundamental”, dijo García-Peña sobre el mensaje enviado en cada una de las reuniones.

Colombia exhibe en Washington "logros" antidrogas para mantener certificación de EEUU Foto: EFE

Publicidad

El representante diplomático defendió los resultados en materia de incautaciones de droga, destrucción de laboratorios, extradiciones y otras tareas de cooperación en formación de policías y militares.

El general Triana explicó, por ejemplo, que han compartido los resultados en cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos manual y terrestre que, si bien ha disminuido, se ha concentrado en departamentos como Antioquia, Córdoba, Putumayo y sur de Bolívar.

“Son más 5.120 hectáreas que al día de hoy estamos, digamos, en ese proceso de erradicación de ese cultivo ilícito en esos territorios, pero también informar que frente a todas las reuniones hemos planteado algunos números importantes, entendiendo que es una responsabilidad de la institucionalidad, como que hemos capturado 189 narcotraficantes de primer nivel; veinte de ellos extranjeros en el territorio colombiano”, detalló Triana.

Ambassador García-Peña, @DirectorPolicia and @COMANDANTE_FFMM met with Christopher Landberg, the Senior Bureau Official for the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs at the @StateDept , and Calvin Peterson, Chief of the Multilateral, Transnational Issues,… pic.twitter.com/wbeKfzkq1U — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) September 11, 2025

Publicidad

A propósito de las capturas, agregó el director de la Policía, estas han permitido establecer enlaces clave de cómo están operando grupos ilegales transnacionales en la región, una de las prioridades en materia de defensa del Gobierno Trump.

“Eso nos ha permitido a partir del cruce de información con las agencias de los Estados Unidos, determinar el por qué están en Colombia y cuál es el negocio alrededor del narcotráfico que están consolidando con el Clan del Golfo, con ELN y con las disidencias de las Farc”, agregó Triana.

El alto oficial recordó que han logrado 193 extradiciones de personas pedidas por delitos relacionados con narcotráfico y hay aumentos en las incautaciones de cocaína, para lo que, insistió, ha sido fundamental la cooperación y socialización de información entre Colombia y Estados Unidos.