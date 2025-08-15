Congresistas estadounidenses ayudarán a evitar descertificación de Colombia: Benedetti

Este viernes hubo una reunión entre el presidente Gustavo Petro y congresistas americanos. Por parte de la delegación de Estados Unidos estuvieron presentes el encargado de negocios, John McNamara; el senador Bernie Moreno, el senador Rubén Gallego, un miembro del equipo de relaciones internacionales del Senado de los Estados Unidos y los jefes de gabinete de ambos congresistas.

La delegación de Colombia la lideró el mandatario, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y los ministros de Defensa, Comercio e Interior.

Precisamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a las conclusiones y una de las más importantes es que los congresistas estadounidenses ayudarían a evitar la descertificación del país.

“Ellos son legislativo, el ejecutivo es el que va a certificarnos, pero ellos nos ayudarán a que ese tema salga bien y la certificación va por buen camino”, dijo.

Durante el encuentro también se habló de migración, cooperación en inteligencia para combatir el narcotráfico y sobre Venezuela.

“Hay que borrar lo que ha pasado en el pasado y hay que mirar hacia adelante. Queda el libro abierto a partir de ahora para el beneficio de colombia. Hay que cerrar el capítulo de los últimos meses y abrir uno nuevo”, agregó.



¿Hablaron sobre el magnicidio de Miguel Uribe?

El jefe de la cartera política aseguró que no conversaron sobre el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay ni tampoco expresaron su preocupación por el orden público en el país: “No expresaron ningún problema sobre eso. Les mostramos cifras de cómo ha bajado el homicidio. Le creen al presidente en la seguridad de que tenemos cómo hacer unas elecciones con todas las garantías”.

Exequias de Miguel Uribe Foto: AFP