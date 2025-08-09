Rosa Villavicencio será posesionada como canciller en propiedad: ya publicaron su hoja de vida

Rosa Villavicencio asumió como canciller encargada el pasado 9 de julio, luego de la renuncia de Laura Sarabia. Sin embargo, finalmente fue publicada su hoja de vida para asumir el cargo en propiedad en la página de aspirantes de la Presidencia. Con esto se ratifica en el cargo y su posesión se llevaría a cabo en los próximos días.

La posesión oficial de Villavicencio se realizará en los próximos días en la Casa de Nariño. Su nombramiento en propiedad se produce en medio de un panorama diplomático agitado para Colombia, marcado por la controversia con Perú por el sobrevuelo de un avión militar colombiano en la isla Santa Rosa, así como por los diálogos bilaterales con Venezuela para declarar no gratos a grupos armados ilegales que operan en la frontera.

Rosa Villavicencio ya había ejercido responsabilidades clave en la Cancillería antes de asumir como encargada, lo que le permitió dar continuidad a la agenda internacional del Gobierno.

Entre sus retos inmediatos están la participación de Colombia en foros multilaterales, la gestión de la política migratoria y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en un contexto regional con tensiones y alianzas estratégicas en reconfiguración.