Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Rosa Villavicencio será posesionada como canciller en propiedad: ya publicaron su hoja de vida

Rosa Villavicencio será posesionada como canciller en propiedad: ya publicaron su hoja de vida

En la página de aspirantes de la Presidencia de la República fue publicada la hoja de vida de Rosa Villavicencio como ministra de Relaciones Exteriores en propiedad, confirmando así su designación oficial al frente de la Cancillería

Ni calvario ni crisis; ningún día han faltado los pasaportes: canciller (e) Rosa Villavicencio
Ni calvario ni crisis; ningún día han faltado los pasaportes: canciller (e) Rosa Villavicencio
Foto: Cancillerìa
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 09, 2025 09:02 a. m.

Rosa Villavicencio asumió como canciller encargada el pasado 9 de julio, luego de la renuncia de Laura Sarabia. Sin embargo, finalmente fue publicada su hoja de vida para asumir el cargo en propiedad en la página de aspirantes de la Presidencia. Con esto se ratifica en el cargo y su posesión se llevaría a cabo en los próximos días.

La posesión oficial de Villavicencio se realizará en los próximos días en la Casa de Nariño. Su nombramiento en propiedad se produce en medio de un panorama diplomático agitado para Colombia, marcado por la controversia con Perú por el sobrevuelo de un avión militar colombiano en la isla Santa Rosa, así como por los diálogos bilaterales con Venezuela para declarar no gratos a grupos armados ilegales que operan en la frontera.

Rosa Villavicencio ya había ejercido responsabilidades clave en la Cancillería antes de asumir como encargada, lo que le permitió dar continuidad a la agenda internacional del Gobierno.

Entre sus retos inmediatos están la participación de Colombia en foros multilaterales, la gestión de la política migratoria y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en un contexto regional con tensiones y alianzas estratégicas en reconfiguración.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cancillería

Laura Sarabia

Noticias de hoy