Congresista Rueda pide a minJusticia rectificar acusación de supuesta dilación a ley de sometimiento

Congresista Rueda pide a minJusticia rectificar acusación de supuesta dilación a ley de sometimiento

El representante a la Cámara, Álvaro Rueda, asegura que las acusaciones de Eduardo Montealegre lo ponen en situación de riesgo.

Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre
Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre
Foto: Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

El representante a la Cámara del partido Liberal, Álvaro Rueda, esta pidiéndole al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que rectifique sus afirmaciones en las que señaló al representante de supuestas dilaciones en el trámite de la ley de sometimiento.

“En este tema él no ha tomado posiciones. Lo que ha querido es dilatar. No entiendo por qué. En un debate reciente al cual asistí con la Corte Suprema de Justicia, el representante Rueda, internamente, estaba propiciando a sus compañeros para que se fueran, para que se retiraran; él no quiere el debate. No le gusta escuchar argumentos”, dijo Montealegre a la Revista Semana.

El representante a la Cámara aseguró en un comunicado de cinco puntos, que estas afirmaciones lo ponen en situación de riesgo.

“Este tipo de aseveraciones, provenientes de un alto funcionario del gobierno, ponen en riesgo integridad, la de mi familia, la de nuestro equipo de trabajo y la de nuestra organización política, al pretender ubicarme de manera injusta e inapropiada dentro de un conflicto con actores ilegales”, dice el comunicado.

Eduardo Montealegre
Eduardo Montealegre
Foto: X @MinjusticiaCo

El representante también aseguró que ha participado en todos los escenarios de discusión del proyecto y le pidió al ministro rectificar sus acusaciones.

“Hago un llamado respetuoso al ministro para que rectifique sus declaraciones, en aras de no seguir alimentando tensiones, ni poner en riesgo a quienes, como yo, actuamos con independencia y sentido de responsabilidad frente al país y al constituyente primario. En lenguaje coloquial, recomiendo a modo exorcismo, hacer un ejercicio para la paz total: sacar las cucarachas y los demonios que rondan las oficinas del ministerio de justicia, sin mandárselas al ministerio del interior y menos a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes”, agrega el representante.

Es importante recordar que la ley de sometimiento contempla beneficios jurídicos para miembros de grupos armados y bandas delincuenciales que hacen parte de las conversaciones en el marco de la paz total.

