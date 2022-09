Congresistas de Ibagué piden que se prioricen recursos para construir aeropuerto en la ciudad

A la polémica creada por el aeropuerto Internacional del Café, que lleva mas de 45 años y no se ha construido, ahora se suma el aeropuerto Nacional de Perales en Ibagué , el cual podría ser el alterno al Dorado en Bogotá.

La bancada de congresistas tolimenses se reunión en Ibagué, buscando priorizar al departamento en los grandes proyectos del Gobierno Nacional, con el convencimiento que no hay dinero desde el Gobierno Nacional para todas las inversiones que se requieren, entre ellas el transporte aéreo.

El gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, invitó a los senadores y representantes a la Cámara de la región para que expusieran su visión para el desarrollo de la región, con un conceso general: el tema aéreo para Tolima.

Recordemos que el alcalde de Manizales, Carlos Marín, le expresó al presidente Gustavo Petro que el aeropuerto Internacional del Café, lleva mas de 45 años construyéndose, por lo que se encendieron los cuestionamientos sobre los aeropuertos en las ciudades capitales, que requieren una intervención urgente.

“Hay que hacer un ejercicio que comparto con el presidente Petro, hay que hacer una priorización, porque no hay plata para todo, ni va haber plata para todo, el presidente está haciendo un gran esfuerzo reorganizando el tema del gobierno, y todo sobre hay que discutir las fuentes de financiación, porque que son importantes, eso no tiene duda, eso no tiene discusión, que hay varias, no la única es esperar que el gobierno gire una plata, hay otras formulas que se pueden hacer, pero muy importantes ese tipo de proyecto”, analizó el senador tolimense Óscar Barreto Quiroga.

“La semana pasada, en medio de una simple llovizna, el avión casi no puede aterrizar por seguridad, tenemos una bonita terminal, pero que hacemos con terminal si no tenemos pista”, dijo, por su parte, el representante a la cámara Carlos Edwar Osorio Aguiar.

De otro lado, la senadora Ana Paola Agudelo, aseguró que por su cercanía a Bogotá es prioritario el aeropuerto de Ibagué, por encima del aeropuerto Internacional del Café: "No podemos pues, con todo respeto, comparar la ubicación de Manizales con Ibagué, porque Ibagué puede ser un aeropuerto alterno al Dorado, además también por la carga, no solamente el transporte de pasajeros y no de carga por nuestra ubicación estratégica”, expresó.

Otros pronunciamientos

“Nosotros estamos revisando el tema del presupuesto nacional, las prioridades de cada sector, por ahora nos preocupa muchísimo el tema del aeropuerto Perales de Ibagué”, indicó el senador Miguel Barreto.

“Este gobierno está presentado una reforma tributaria, somos conscientes de que el país no tiene los recursos, que ojalá estos proyectos no se queden en anuncios, ni para otros departamentos, ni para el Tolima, aquí debemos llegar a que se consoliden los recursos y que efectivamente la obras impacten", aseguró, por su parte, el representante Gerardo Yépez

Al finalizar la reunión y dejar los temas prioritarios que se van a presentar al Gobierno Nacional para Tolima, también quedó que se deben priorizar las inversiones que se van a realizar desde Bogotá para el aeropuerto Nacional de Perales (Ibagué) y también en el aeropuerto Internacional del Café.

