Congreso condecoró a la FAO en sus 80 años y alertó sobre el desperdicio de comida en el país

El Congreso de la República reconoció este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por sus 80 años de trabajo, en medio de un panorama que evidencia que 14,4 millones de colombianos, es decir, el 27,6 % de la población, viven en inseguridad alimentaria moderada o grave.

La corporación otorgó a la FAO la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Comendador, distinción recibida por el subdirector general y representante regional, René Orellana Halkyer, y por el representante del organismo en Colombia, Agustín Zimmermann. El reconocimiento destaca el acompañamiento técnico que la organización ha brindado al Congreso durante más de una década a través del Frente Parlamentario contra el Hambre y programas como América Latina y el Caribe Sin Hambre.

Durante la ceremonia se recordó que, aunque América Latina y el Caribe es la única región donde el hambre disminuye por segundo año consecutivo, todavía 41 millones de personas la padecen. En Colombia, por ejemplo, cada año se pierden o desperdician cerca de 9,76 millones de toneladas de alimentos, una cifra que sigue en ascenso pese a los esfuerzos legislativos para reducirla.

Entre los avances recientes se mencionaron la incorporación del derecho humano a la alimentación en la Constitución, el fortalecimiento de las compras públicas a productores campesinos y leyes dirigidas a reducir la pérdida de alimentos y promover la igualdad de las mujeres rurales.



La representante Ana Paola García Soto, coordinadora subregional del Frente Parlamentario de Sudamérica, afirmó que el homenaje a la FAO no es un acto protocolario, sino una decisión política para poner la alimentación de las personas en el centro de la agenda pública.

“La FAO ha sido un aliado estratégico durante los años en nuestro país, en articulación con el Frente Parlamentario contra el Hambre de Colombia, se han construido leyes que mitigan el hambre y buscan el restablecimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (0:32) número 2, Hambre Cero”, indicó la representante García.

También advirtió que la brecha sigue siendo inaceptable, pues en Colombia se desperdician casi 10 millones de toneladas de comida al año, provocando que miles de niños se acuesten con hambre.