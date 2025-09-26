Consejo de Estado criticó fuertemente al Gobierno: Hemos sido el muro de contención frente a excesos

El Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios 2025 que se realizó en Medellín fue el escenario propicio para que el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, lanzara fuertes críticas al Gobierno nacional y el rol, que según él, ha tomado para no proteger a la justicia del país.

Uno de los mensajes a los que más le hizo énfasis Álvarez fue sobre la defensa que ha hecho el Consejo de Estado a diferentes decisiones que eventualmente pudieron afectar el normal desarrollo de la política colombiana y que por ello considera que han sido una barrera para detener algunos posibles excesos.

“En medio de este clima de incertidumbre y de desafíos, la justicia contenciosa administrativa que represento ha venido cumpliendo un papel fundamental, ser el muro de contención frente a los excesos de poder”, manifestó el presidente del Consejo de Estado.

Este mensaje va de la mano de los que ya habían afirmado el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, y el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejeiro, quienes fueron enfáticos en que los jueces de la República deben tener libertad absoluta y que la democracia colombiana no puede verse superada por decretos improvisados.



Pero allí no pararon los cuestionamientos, ya que los tres insistieron en la seguridad jurídica como una base esencial para la estabilidad económica y democrática de Colombia, a pesar de que para Álvarez la justicia ha sido pisoteada por el Gobierno nacional.

“La justicia ha sido vilipendiada, ha sido hostigada, ha sido asediada por quienes tienen el deber de rodearla y protegerla. Cuando se ha emitido una decisión que consulta el interés general hemos sido señalados como traidores de la patria, fascistas y enemigos de la democracia”, aseveró el presidente del Consejo de Estado.

Hay que mencionar que las duras críticas se dieron en un escenario donde las voces de rechazo contra el Gobierno nacional han sido repetitivas y severas como las del presidente de Fenalco, Jaime Cabal, quien aseguró en el discurso de los 80 años del gremio de empresarios que en más de 3 años el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no había gobernado.