Cónsul en México tras decisión del Consejo de Estado: "Me voy feliz de haber hecho las cosas bien"

En una declaración que emitió en la noche de este viernes, 15 de marzo, el cónsul de Colombia ante Ciudad de México, Andrés Hernández, aceptó la decisión del Consejo de Estado de anular su nombramiento.

La decisión, según Hernández, se basó en la existencia de una persona de carrera diplomática y consular disponible para asumir el cargo, y no por falta de experiencia o requisitos, como se había especulado.

"Me voy feliz de haber hecho las cosas bien", afirmó Hernández en su declaración. "En lo largo de mi vida, me he caracterizado por el respeto, el acatamiento de la ley y la Constitución, pero sobre todo por tener en todas y cada una de mis actuaciones la lealtad, la humildad y la humanidad que me enseñó mi abuelo Manuel Francisco, tres principios rectores que me acompañan y que siempre tengo presentes a la hora de hacer las cosas".

Hernández, quien estuvo al frente del consulado por un año y un mes, destacó los logros alcanzados durante su gestión, incluyendo cambios importantes y reformas que fueron reconocidas por los colombianos en México. "Regresamos la dignidad al servicio consular y la humanidad en la atención a las y los colombianos en México", afirmó.

Entre los logros de su gestión, Hernández mencionó la atención a víctimas de tráfico y trata de personas, la defensa de los usos y costumbres indígenas colombianos ante la justicia mexicana, así como la asistencia brindada durante desastres naturales y situaciones de emergencia.

El cónsul expresó su agradecimiento a su familia, a sus abogados, a la Cancillería y al personal del consulado por su apoyo durante su gestión. Además, anunció que en los próximos días comenzará el proceso de entrega del cargo.

"Me voy feliz de haber cumplido con la labor encomendada por el señor presidente Gustavo Petro en representación de mi país y los colombianos", concluyó Hernández, dejando un mensaje de gratitud y aprecio hacia todos aquellos que lo acompañaron en su trayectoria como cónsul en México.

Por este caso, el presidente Gustavo Petro denunció una persecución en contra. "Hoy no tengo diplomáticos en México, a todos los sacaron con decisiones judiciales", dijo.