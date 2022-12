Consulado de Colombia en Perú habilitó correo para atender a turistas varados en Machu Picchu

En medio de las duras protestas en Perú por la salida del presidente Pedro Castillo , cientos de turistas se encuentran varados en la ciudadela inca Machu Picchu, debido a la suspensión de trenes por cuenta de los bloqueos de manifestantes. Varios viajeros son de nacionalidad colombiana, como por ejemplo Liz Marly Marín, quien habló en Mañanas Blu acerca de las complicaciones que ha enfrentado junto con su familia.

“Estamos en una situación muy compleja, lo que nos preguntamos es hasta dónde nos ayuda el cónsul, hasta qué punto nos ayudan a salir las aerolíneas. Las empresas turísticas terminaron sus paquetes, a algunos nos hicieron devolución por no hacer algún tour, pero si no alcanzaron a volar, mire cómo se defienden”, contó Marín.

Según la turista varada en Perú, el viaje fue un regalo familiar, pero los problemas surgieron en medio de la crisis política cuando el vuelo fue cancelado.

“Llegamos y justo el día que llegamos a Lima nos recibe el guía turístico y nos dice que había protestas mínimas. Viajamos a Cuzco, efectivamente hicimos el viaje a Machu Picchu, pero cuando regresamos de la laguna nos dicen que en la ciudad comenzaron las protestas”, agregó.

El calvario para la familia comenzó con el recrudecimiento de las manifestaciones y la notificación de la cancelación del vuelo.

“Ha sido muy difícil, llamamos a la aerolínea , que entonces qué apoyo tenemos para hospedaje de alimentación y nos dicen que ninguno, que porque no es un problema de la empresa, sino una situación política del país”, relató Marín.

La colombiana varada en Perú aseguró que desde el primer momento intentaron comunicarse con la representación diplomática en ese país, pero el cónsul en ningún momento se ha comunicado.

“Yo decía, cómo así, qué debemos estar padeciendo para que el cónsul nos ponga atención. Ayer, cuando empezamos a movernos en medios de comunicación, sacaron un formulario para que diligenciemos. La cónsul dice que tiene contactos con nosotros, pero con ninguno de nosotros, unos 70, ha mantenido alguno”, sostuvo la turista.

Lo que dice la cónsul

Ximena María Restrepo, cónsul de Colombia en Lima , en entrevista con Mañanas Blu, aseguró que la posibilidad de un vuelo humanitario, como piden los turistas colombianos varados en Perú, es imposible de momento ya que no hay pistas de aterrizaje; además, aseguró que por tierra los desplazamientos son imposibles porque hay al menos 125 bloqueos desde Cuzco a Lima.

“No hay en este momento una alternativa de traslado viable. No hay pistas alternativas, no hay dónde aterrizar. No hay otra pista diferente a los aeropuertos oficiales que están cerrados en este momento”, declaró Restrepo.

La diplomática aseguró que este jueves se espera alguna respuesta por parte de las autoridades peruanas y la esperanza es que el panorama mejore. “La recomendación es que las personas estén bajo buen resguardo, que no se expongan en la calle, a la intemperie, vulnerables de cualquier cosa que pueda pasar”, sostuvo.

Restrepo, que contabilizó 50 personas afectadas por la crisis en el país inca, aseguró que el canal diplomático para asistir a los connacionales afectados por la situación es un correo electrónico y que la respuesta se dará en un plazo máximo de 24 horas.