Consulta liberal para elegir candidato presidencial costaría $75 mil millones

Juan Carlos Galindo, registrador Nacional, habló en Mañanas BLU sobre los recursos para la consulta liberal que se realizaría el próximo 19 de noviembre.



El registrador afirmó que aún no se han conseguido los recursos para el proceso electoral por lo cual los integrantes del equipo financiero de la entidad se reunirán con expertos del Ministerio de Hacienda para “ver de dónde sale el dinero”.



Galindo indicó en Mañanas BLU que la infraestructura para esta consulta que, se adelantará el 19 de noviembre, es similar a una elección presidencial.



Agregó que cada día que pase será más difícil organizar el proceso por lo que “confía” en que este martes se tendrá “luz verde de parte del Ministerio de Hacienda”.



Recordó que hasta el 19 de octubre los partidos políticos tenían plazo para decidir si hacían o no la consulta “y el que siguió adelante con el tema fue el Liberal; conservadores y Centro Democrático desistieron”.



Reveló que el costo aproximado de la consulta es de 75 mil millones de pesos por lo cual necesita contar con los recursos lo más pronto posible “para empezar a organizar todo el tema pues es algo a nivel nacional”.



Dijo que se podrán disminuir los costos a cierto nivel, “pero hay un tope, después de eso no se puede nada más”.



El registrador aseguró que entiende al Ministerio de Hacienda, pero pidió comprensión pues “menor costo podría generar que se ponga en riesgo la consulta”.



BLU Radio conoció las cartas del Partido Liberal y del Centro Democrático a la Registraduría en las que, el liberalismo, acepta la consulta popular como mecanismo para la elección del candidato, y el uribismo desiste de la misma.

