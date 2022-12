Continúan denuncias por irregularidades en alimentación escolar en La Guajira

Varios coordinadores de centros etno-educativos de Riohacha denunciaron en BLU RADIO las preocupantes situaciones que se registran en el Programa de Alimentación Escolar. (Vea también: Escasez de alimentos e higiene precaria, pan diario en colegios de Riohacha)

Algunos sustentan que las manipuladoras de alimentos deben prepararlos en el piso.

“La clase de irregularidades que podemos observar es que hay una totalidad de 360 estudiantes, y muchas veces no mandan suministros de la minuta para todos. Mandan la comida falla, no la traen a tiempo, no todas las semanas mandan la comida, y los estudiantes a veces se quejan que tienen hambre”, manifestó Íngrid Pacheco Tapia, una de las coordinadoras del centro número14 de Riohacha. Vea también: Procuraduría abrió investigación por caso de alimentación escolar en Aguachica )

Mientras tanto, el director de la Federación de Departamentos, Amylkar Acosta, denunció a la ministra de Educación, Gina Parody, de no darle la cara a la crisis del Programa de Alimentación Escolar en el país.

