Contraloría archivó procesos contra el gobernador de Antioquia por construcción de CAI en Rionegro

Contraloría archivó procesos contra el gobernador de Antioquia por construcción de CAI en Rionegro

Las obras fueron ejecutadas durante su gestión como alcalde. Se determinó que no hubo daño patrimonial, las obras fueron entregadas y están en funcionamiento.

