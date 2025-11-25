En vivo
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Contraloría detectó hallazgo de más de 213 millones de pesos en 5 vuelos de Juliana Guerrero

Según las investigaciones realizadas por la entidad, los vuelos se registraron del 19 de junio al 21 de junio, con el objetivo de que la funcionaria asistiera al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, objetivo que no cumple con la misionalidad del Ministerio del Interior.

Foto: Blu Radio / ImageFx
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

