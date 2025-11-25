Contraloría detectó hallazgo de más de 213 millones de pesos en 5 vuelos de Juliana Guerrero

Un reciente informe de la Contraloría General encendió las alarmas sobre el uso de aeronaves de la Policía Nacional con fines ajenos a la misión institucional, vuelos que fueron aprobados por el Ministerio del Interior. Según la entidad, entre el 19 y el 21 de junio de 2025 se realizaron cinco vuelos oficiales que terminaron generando un hallazgo fiscal por $213.548.069, valor correspondiente al costo total de los desplazamientos, vuelos que tenían como pasajeros a Juliana Guerrero, Verónica Guerrero y Ricardo Adolfo Suárez.

La investigación estableció que los traslados del 19 y 20 de junio fueron realizados en aeronaves de la Policía Nacional, supuestamente para permitir la presencia de Guerrero en una sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. La Contraloría, en medio de las investigaciones, determinó que Juliana Guerrero abordó las aeronaves en rutas que conectaron Bogotá, Valledupar y Aguachica.

La investigación determinó que en el vuelo del 19 de junio de este año, Guerrero viajó de Bogotá a Valledupar a las 10:44 de la noche, con el pretexto de asistir a una “reunión con comunidad”, vuelo que fue justificado por el supervisor del Convenio del Ministerio del Interior, en donde solicitó “la disponibilidad de una aeronave, con el fin de facilitar un vuelo para el traslado del personal del señor ministro y su comitiva”.

El 20 de junio, nuevamente se desplazó en la ruta Valledupar – Aguachica – Valledupar, saliendo a las 7:10 de la mañana, a bordo de una aeronave policial y transportando a Juliana Andrea Guerrero Jiménez, Verónica Guerrero, Mauricio Díaz, Gerardo Bohórquez y José Pérez Yancy.



Este tipo de vuelos exige no solo autorización del ministerio correspondiente, sino también que la actividad estuviera estrictamente alineada con la misión de la entidad; así lo afirmó la Contraloría, agregando la afectación de la cartera del Interior

“Si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior”, concluyó la Contraloría, señalando una infracción directa al criterio de misionalidad.

Contraloría detectó hallazgo de más de 213 millones de pesos en 5 vuelos de Juliana Guerrero

Frente al panorama, la Contraloría calificó la actuación como una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica, que terminó causando un daño patrimonial al Estado.