Contraloría no ha recibido información oficial de compra de aviones Gripen: convocó mesa técnica

Contraloría no ha recibido información oficial de compra de aviones Gripen: convocó mesa técnica

El contralor se reunirá con MinDefensa y todos los actores involucrados a la compra más “billonaria en el sector defensa” para esclarecer el proceso que genera un gran impacto fiscal en Colombia.

