Contraloría no ha recibido información oficial de compra de aviones Gripen: convocó mesa técnica

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que la Contraloría no ha recibido ningún tipo de información oficial sobre el proceso de adquisición de los aviones Gripen, pese a tratarse de la que sería la contratación más costosa en la historia del sector defensa. La falta de datos encendió las alarmas del organismo de control, que convocó para mañana jueves, a las 2 de la tarde, una mesa técnica de carácter urgente en la sede de la entidad.

Esto se da luego de que el contralor enviara una carta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, obteniendo una respuesta firmada por un funcionario que solicitó una reunión bajo “carácter de reserva”, y no por el ministro. El contralor advirtió que esa figura de “reserva” no aplica frente al uso de recursos públicos, por lo que la información debe ser entregada sin restricciones. “Para la Contraloría General de la República no existe ese tema de reserva frente a los recursos de carácter reservado”, anunció el contralor general de la República.

El organismo de control ya preparó un cuestionario con las inquietudes que se presentarán en la reunión, entre ellas el estado de las vigencias futuras, el alcance de los compromisos financieros y el impacto que una contratación de este tamaño podría tener sobre el Estado en los próximos años. Además, que decisiones sin claridad fiscal podrían dejar a futuras administraciones problemas de iliquidez.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación

Frente a todo el escenario, el contralor, Hernán Rodríguez, envió un mensaje directo a los candidatos presidenciales, pidiendo que consulten los insumos oficiales de la entidad para conocer con precisión el país que recibirán en caso de ganar las elecciones, y evitar así que los millonarios compromisos heredados se conviertan luego en excusas o en sorpresas presupuestales.



“Llamarle la atención a las personas que están ahora en campaña presidencial y frente a los cuales vamos a tener un nuevo presidente en el próximo año, que utilicen los insumos de la Contraloría. Ahí están los insumos y que sepan que van a recibir un país que tiene dificultades frente al tema. Lo primero que yo voy a tener que ver cuando me estoy comprometiendo algo es saber qué tan comprometido tengo el recurso, qué tantas vigencias futuras están”, afirmó el contralor.

La Contraloría espera recibir por fin todos los documentos relacionados con la negociación de los Gripen, analizarlos y fijar una posición clara frente al que podría convertirse en el contrato militar más billonario del país.