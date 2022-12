Contratos con Odebrecht no pueden ser cancelados todavía: ANI

Al finalizar una entrevista en la Fiscalía que se extendió por más cuatro horas, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, informó que hasta que no exista un avance en las investigaciones que se adelantan por presuntos pagos de sobornos de Odebrecht en Colombia, no se pueden cancelar los contratos.

"Mientras tanto los contratos siguen, pero es que la ley es la ley, y la ley dice que hasta que no esté comprobado que cometieron un delito contra la administración pública pues no podemos actuar; nosotros no somos el ente que comprueba eso, para eso está la Fiscalía y son ellos los que determinan, y en cuanto ellos notifiquen, tomaremos medidas".

El director señaló que por el momento se descarta el veto a Odebrecht para contratar. "El gobierno no los puede vetar hasta que no haya una condena, un acto qué definitivamente pruebe que llevaron a cabo un delito contra la administración pública en Colombia", dijo.

Andrade llegó a las 8 a.m a la diligencia judicial con un fiscal anticorrupción para contar lo que sabe sobre los contratos que tenía Odebrecht en la Ruta del Sol y la navegabilidad del río Magdalena.

Según el departamento de justicia de los Estados Unidos, en Colombia Odebrecht pagó sobornos por 11 millones de dólares entre el 2009 y 2014. La fiscalía ha dicho que en un mes entregará los primeros resultados.