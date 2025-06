Convocatoria a consulta popular vía decreto es inconstitucional: Human Rights Watch

Desde Human Rights Watch se pronunciaron sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular por medio de un decreto. Para esta organización, esa firma del decreto es inconsitucional.

"La convocatoria a consulta popular vía decreto sin concepto previo favorable del senado es inconstitucional. Confiamos en las instituciones -Consejo de Estado, Corte Constitucional y Registraduría- que deberán proteger el Estado de derecho. Cuentan con nuestro apoyo", señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Recordemos que el pasado 14 de mayo la consulta popular fue votada en la plenaria del Senado y se terminó hundiendo.

El presidente Gustavo Petro estuvo en Cali este miércoles, 11 de junio, y defendió la firma del decreto que convoca a la consulta popular.

Presidente Petro firma decreto de consulta popular Foto: X @petrogustavo

“¿Por qué la consulta? Es conveniente, es imperativo, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. Al contrario de lo que dice el expresidente, esta consulta popular es absolutamente necesaria”, señaló el presidente Petro.

Por otro lado, también respondió a quienes han anunciado demandas tanto para el presidente y su gabinete como para el decreto que convoca a la consulta popular.

“Muchos han dicho que es inconstitucional, muchos han dicho que es ilegal, muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso si me hacen esa, que me la han intentado hacer varias veces, porque tendrían que poner a unos funcionarios y a un presidente que lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese”, señaló Petro.