Coronell sostiene denuncia contra Néstor H. Martínez pese a la respuesta del fiscal

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, respondió a la columna del periodista Daniel Coronell llamada ‘El fragmento perdido’, en la que señala lo que fuera una omisión de fragmentos en los que se menciona al jefe del ente acusador en el caso del corrupto exfiscal Luís Gustavo Moreno.



Coronell indica en su columna que existe una afirmación hecha por el abogado Leonardo Pinilla, grabado por la DEA, cuando hablaba con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, y cuestiona el por qué Martínez no envió a los organismos competentes los fragmentos de la grabación en la que es mencionado.



Martínez, a través de un video, respondió y dijo que la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder tanto los audios completos como las respectivas transcripciones, y aseguró que no es cierto lo escrito en la columna de opinión que sustenta Coronell. Incluso, dice que son 13 las transliteraciones entregadas.



“El 15 de agosto de 2017 recibimos de manos de manos del Gobierno de los EE.UU. unas grabaciones en el caso del exfiscal Moreno. De ellas, el fiscal de conocimiento hizo 13 archivos de audio con sus transliteraciones para ser remitidos a la Corte Suprema de Justicia y así se hizo de manera inmediata, porque se trataba de asuntos relacionados con personas que no pueden ser investigadas por la Fiscalía por tener fuero constitucional”, señaló Martínez Neira a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de la Nación.



En la columna semanal del periodista se indica que en una declaración tomada al fiscal del caso, Jaime Camacho, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se cuestiona por qué no se puso a disposición de la Comisión copia de los fragmentos, para que se iniciara una investigación contra el fiscal que, según la columna, es señalado de presuntamente haber tenido injerencia en conversaciones y donde, además, señala que de acuerdo las declaraciones de Camacho, la edición de fragmentos de las grabaciones habrían sido ordenadas por el mismo Martínez.



De inmediato, Daniel Coronell respondió y señaló que, hábilmente, Martínez responde lo que no debería tras sus escritos. Dice que es grave que no hayan llegado los audios completos donde se hace mención directa al fiscal, luego de las declaraciones indicadas en el texto periodístico.



“Me está atribuyendo cosas que no he dicho o cambiando el alcance de las que he dicho para habilidosamente dejar de responder las que sí he dicho. El resumen de su pretensión está quizás en el primer párrafo del primer comunicado, donde dice que pedirá rectificación de las columnas. Eso no es así: ni le atribuí no haber enviado las transcripciones, ni solamente a la Corte Suprema de Justicia, lo que le digo es que no mandó las grabaciones completas e integrales ni a una entidad ni a la otra. Es especialmente grave que, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es la competente para investigar al señor fiscal, no hubieran llegado los audios de las menciones directas sobre él. A eso se remite mi pregunta y espero que actúe con la suficiente lealtad intelectual para responder”, indicó Daniel Coronell, tras las aseveraciones de Martínez Neira, defendiendo sus escritos.

Martínez se defendió y dijo que Coronell falta a la verdad, y que todos los elementos fueron remitidos de acuerdo a los lineamientos en la Corte Suprema de Justicia, por lo que pedirá rectificación al columnista de la Revista Semana.



“Dentro de esos audios estaba la que se refería al fiscal general y se remitió entonces a la Corte, tanto la transcripción como el audio. De tal manera falta a la verdad el periodista Daniel Coronell cuando en sus dos escritos de la Revista Semana afirma que hay un fragmento perdido, inicialmente en las transliteraciones, y hoy dice también que hay un audio perdido. Ambos elementos probatorios fueron enviados con pulcritud a la Corte como debe ser. Por eso, mañana pediré públicamente la rectificación de las columnas del señor Coronell”, agregó el fiscal.



Por su parte, Coronell reiteró lo indicado en su columna, y se remitió a las pruebas que sustentan su documento, en el que hace referencia a Jaime Camacho, cuando fue interrogado, sumado al llamado para que Martínez responda públicamente de forma coherente.



“El fiscal del caso, Jaime Camacho, cuando fue interrogado ante la Comisión de la Cámara por uno de los procesados, Leonidas Bustos, quien le preguntó por qué fueron fragmentadas estas grabaciones, contestó que el responsable era el fiscal general de la Nación. Creo que el país necesita una respuesta sobre esto, no quiero molestar al señor fiscal, pero cuando uno tiene una responsabilidad pública, debe responder por esos hechos”, agregó Coronell.

