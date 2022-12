Corruptos no pueden convivir con patrimonio ilegal: fiscal general

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó que hizo nuevas modificaciones a los principios de oportunidad que se llevan a cabo con los sindicados en casos de corrupción.

Señaló que la suspensión de las acciones legales contra estos sindicados ya no será por el término de un año, sino por tres meses, condicionado a la revelación de sus patrimonios para iniciar procesos de extinción de dominio.

"En estos momentos en que es hora de renovar los principios de oportunidad el propio fiscal ha dispuesto que la suspensión de esas acciones legales no sea por un año, como es de usanza, sino por tres meses y estoy imponiendo el requisito de que hagan una revelación integral de su patrimonio de tal manera que el país conozca cuáles son sus activos con el objeto de que sean materia de extinción de dominio porque no puede ser que los corruptos convivan con los patrimonios ilegales, de tal manera que el tiempo de tratamiento intramural es apenas un costo menor en el proceso de defraudación de los patrimonios públicos y de los patrimonios privados. Esa no es una adecuada política criminal", precisó.

Asimismo, el fiscal destacó que en casos como el del excongresista Otto Bula, principal testigo en el escándalo de Odebrecht, ya se hizo una extinción de activos por 60 mil millones de pesos.

Finalmente, el jefe del ente acusador destacó que en el caso del carrusel de contratos la defraudación a los bienes públicos superó los 21 billones de pesos.

