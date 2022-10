Corte ordena pago de subsidio a beneficiarios de Ser Pilo Paga negado por el Icetex

La Corte Constitucional falló una tutela impuesta por cinco estudiantes beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, a quienes el Icetex les había negado el pago de subsidios por no aparecer registrados en la base de datos del Sisbén.



“Cuatro de ellos solicitaron la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, la educación y el debido proceso, presuntamente vulnerados por el Icetex, en atención a que a pesar de haber sido reconocidos como beneficiarios, les fue negado el pago del subsidio de sostenimiento por no encontrarse registrados en la base de datos del Sisbén”, explicó la Corte en su sentencia.



“En el quinto caso se alegó la violación de los derechos fundamentales de un menor por parte del Icetex, al que le fue negado el otorgamiento del crédito condonable establecido en el programa “Ser Pilo Paga 2”, fundando su decisión, en que a la fecha de la solicitud no se encontraba inscrito en la base de datos del Sisbén con los puntajes de corte establecidos en la convocatoria”, añade el fallo.