Corte ordenó pago de subsidios de Ser Pilo Paga a estudiantes que interpusieron tutela

La Corte Constitucional ordenó el pago de subsidios a los beneficiarios de Ser Pilo Paga y que presuntamente fueron negados por el Icetex.



La decisión fue tomada por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional que concedió una tutela a 5 estudiantes beneficiarios del programa.



Cuatro de los estudiantes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y la educación, presuntamente vulnerados por el Icetex, pues, según los alegatos, pese a haber sido reconocidos como beneficiarios, les fue negado el subsidio de sostenimiento por no encontrarse en la base de datos del Sssben.



En el quinto caso, se alegó la vulneración a los derechos fundamentales de un menor beneficiario al que le fue negado el otorgamiento del crédito condonable establecido en el programa, fundando sus decisión en que a la fecha de la solicitud no se encontraba en la base del datos del Sisben con los puntajes de corte establecidos por la convocatoria.





Escuche en este audio más información sobre:



-Un bus que regresaba con una comparsa de participar en el Carnaval Educativo de Sabanalarga, Atlántico, se salió de la carretera dejando 27 personas heridas.



-El aumento del caudal del río Las Ceibas a causa del invierno ha generado afectaciones en la vía que de Neiva comunica a Balsillas.



-La organización estadounidense The Center for Public Integrity condenó el veto que la Casa Blanca impuso a varios medios de comunicación al no dejarlos entrar a la rueda de prensa diaria convocada por el portavoz Sean Spicer.



-El ciclista portugués Rui Costa se quedó con la etapa reina en el Tour de Abu Dhabi y es el nuevo líder de la carrera.