Crecen diferencias entre Gobierno y Farc por fecha de traslado a zonas veredales

Frente a la polémica de si las filas de las Farc deben movilizarse a las zonas veredales, Carlos Antonio Lozada integrante de la mesa de negociación de las Farc, dijo que hasta que no se apruebe el plebiscito la guerrilla no desplazará sus tropas hacía las zonas veredales.

“En el acto legislativo con el artículo quinto que se incluyó a última hora se afectó, se violó y si se quiere, la propia agenda pactada que se ha venido trabajando en el proceso de paz porque se incluyó que ese acuerdo prácticamente no entra en vigor hasta que haya sido refrendado por los colombianos”, dijo Lozada en rueda de prensa en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.

El guerrillero insiste que hay duda sobre cuándo entra en vigor o no el acuerdo y explica “nosotros lo que hemos dicho es que hasta que no entre en vigor el acuerdo indudablemente no podrá entrar en vigor el inicio del proceso de desplazamiento hacía las zonas”, sostiene.

La respuesta de Lozada se da a la afirmación sobre el día D, cuando el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, asegura que no hay ninguna confusión porque el día D es el de la firma del acuerdo final.

“De manera que en el momento el presidente de la República y el comandante de las Farc, Timoleón Jiménez le pongan la firma el acuerdo ese día se pone fin al conflicto. Se inicia el cese el fuego bilateral y de hostilidades definitivo y se a cabo la guerra. Otra cosa es que estos acuerdos se pongan a consideración de los colombianos posteriormente. El día D es el de la firma del acuerdo final”, sostuvo.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-Desde el Centro Democrático lanzaron fuertes críticas al Gobierno por el recorte al presupuesto del próximo año para el sector agrícola, que será fundamental en el posconflicto.

-Las Naciones Unidas, a través de Unicef y PNUD, son las entidades encargadas de vigilar los talleres que realizan las secretarias de educación con los rectores de los colegios del país, donde se busca orientar la restructuración de los manuales de convivencia.

-El Consejo de Estado rechazó una petición de Fedegán para suspender el decreto que le permitió al Gobierno Nacional quitarle a esa entidad el manejo del Fondo Nacional del Ganado.

-La Policía de Cali denuncia que la granada que explotó esta madrugada en el oriente de la ciudad fue activada por un delincuente en medio de una asonada de la comunidad que evitó su captura. Una menor de 9 años continúa en grave estado.

-Luego de que Venezuela tomara la decisión de asumir la presidencia temporal de Mercosur, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, advirtió este lunes que la situación del bloque es preocupante.

-La Personería de Bogotá sancionó al exrector de la Universidad Distrital por malos manejos administrativos de la entidad. Según la investigación, el funcionario contrató de manera irregular a un miembro de la Junta directiva.

-Desde ayer unidades de Bomberos de Cundinamarca intentan apagar un fuerte incendio a parecer producido por manos criminales en Apulo.