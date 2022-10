Cristina Plazas debe dar ejemplo no contratando con corruptos: Gonzalo Guillén

“Ella dice que debe dar ejemplo poniendo esa tutela, la tutela no es para poner a funcionarios públicos contra particulares, sino todo lo contrario”, expresó en diálogo con BLU Radio.



Guillén indicó que no cree que un juez dé la orden de cerrar su cuenta en la red social, pero agregó que de hacerlo seguirá denunciando las irregularidades en los recursos destinados a la niñez.



“Me parece aberrante, absolutamente tenebroso que hayan muerto 7.000 niños de hambre y aquí la discusión sea si una señora se sienta o no ofendida porque le están diciendo que los dejó morir”, expresó.



El periodista agregó que no se trata de una “pelea” personal e instó a Plazas a que lleve a juicio su caso y no a través de una tutela que, según dijo, es absurda.



El pasado viernes, la directora del ICBF publicó un video en el que explica las razones por las cuales decidió interponer la tutela.



“Todo ciudadano tiene derecho a cuestionar y criticar las decisiones y actuaciones de todos los funcionarios públicos, pero nadie puede abusar de este derecho para matonear, acosar o calumniar sistemáticamente a otra persona como lo ha venido haciendo el señor Gonzalo Guillén conmigo a través de su cuenta de Twitter”, dijo.