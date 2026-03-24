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Blu Radio  / Nación  / Cruce de mensajes entre Petro y oposición por accidente de avión Hércules en Putumayo

Cruce de mensajes entre Petro y oposición por accidente de avión Hércules en Putumayo

La caída del avión militar Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana no solo dejó una profunda tragedia humana, sino que también abrió un nuevo frente de polémica en el país. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Tragedia en Putumayo: cae avión Hércules de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo
Tragedia en Putumayo: cae avión Hércules de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

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