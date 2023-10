Cruz Verde no entregará más medicamentos a Sanitas; les deben $400.000 millones

La cadena de droguerías y farmacias Cruz Verde informó que, desde este 15 de noviembre, no suministrará medicamentos ni otros productos que no están en el Plan de Beneficios en Salud a la EPS Sanitas, pues esta acumuló deudas que superan los $400.000 millones y no hay plan en el corto plazo para ponerse al día.

“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento. Cruz Verde no ha recibido un plan de pago, y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido”, aseguró Cruz Verde en un comunicado.

Uno de los agravantes, según la cadena de droguerías, es que, durante este tiempo, ha asumido los costos de seguir entregando los medicamentos a los pacientes, pese a que no han sido pagados por Sanitas y esto se ha traducido tanto en aumento de deudas como en problemas con los proveedores.

“Se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos. Como consecuencia, en la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos no PBS a los afiliados de EPS Sanitas”, puntualizó

Cruz Verde informó que esta decisión ya fue notificada oficialmente a la EPS Sanitas y que sigue abierta a planes para ponerse al día con las deudas.

