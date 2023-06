¿Cuál será el papel de la Iglesia en el cese al fuego con el ELN?

El delegado de la Conferencia Episcopal en los diálogos de paz con el ELN, anunció cuál será el papel de la Iglesia Católica en el cese al fuego anunciado para el mes de agosto.

En el cese al fuego verificado participarán cuatro partes, por un lado, el Gobierno nacional, el ELN, las ONU y la Iglesia Católica, quienes se encargarán de verificar el cese al fuego en todo el territorio nacional en un tiempo de 180 días como se pactó en la mesa de diálogos entre las partes.

“La iglesia ha sido invitada a través de la Conferencia Episcopal, a hacer parte del mecanismo en la tarea de hacer el monitoreo del mismo. Eso significa, por una parte, mantener el acompañamiento permanente desde las comunidades a través de las diócesis, a través de las parroquias, etc. Además, hacer acompañamiento a las comunidades que han sufrido y que quieren ver que se alivia su situación. Por otra parte, ayudar para que no se cometan más atrocidades, no haya más violencia, se ayudará a que se reduzca el impacto de la de la confrontación y por la tanto se delimite y se reduzca el sufrimiento urbano”, explicó monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal en los diálogos de paz.

Según el purpurado, el objetivo es reducir el sufrimiento de las comunidades más afectadas por cuenta de la guerra y generar algún tipo de confianza entre las partes para la construcción de la paz.

La presentación de los protocolos de verificación del cese al fuego está prevista que sea el próximo 10 de julio, como lo anunciaron desde la mesa de diálogos de paz con el ELN.

“Desde el 9 de junio hasta el 9 de julio vamos a una fase de alistamiento en la cual se debe hacer la redacción de protocolos, estableciendo mucho más claramente los límites del cese al fuego. También, algunos asuntos técnicos sobre la cobertura, y demás consideraciones. En esta fase se hace una primera pedagogía y se pone un en marcha un mecanismo especial de comunicaciones, dado que todavía el mecanismo de acompañamiento, de veeduría, de monitoreo, no está definido plenamente. Entonces, en esta fase lo que va a ver es una fórmula para que se den un canal de comunicación entre los territorios y el nivel nacional, ese canal de comunicaciones sería dirigido hacia Naciones Unidas y hacia el mecanismo de monitoreo también. Para el 10 de julio, ya con los protocolos terminados se iniciará, entonces, la vigencia de órdenes de inicio al cese de operaciones ofensivas. Y en esa fecha debe haber una reunión de la mesa para aprobar todos los protocolos”, explicó Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal para los diálogos de paz.

El cese al fuego está previsto que inicie el 3 de agosto con todo sus componentes y tiene previsto que dure 180 días que corresponde a 6 meses y durante este tiempo se continuará con el monitoreo entre las Naciones Unidas y la iglesia con énfasis humanitario por parte de la iglesia.

