“¿Cuál verdad?”: la cartilla sobre el conflicto que elaborará el Centro Democrático

Desde que se conoció el informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia se presentaron algunas críticas desde el partido Centro Democrático y otros sectores que consideran que el texto no tiene en cuenta a todas las víctimas del conflicto. La polémica aumentó cuando el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, aseguró que el informe se empezará a socializar en los colegios públicos y privados para que los niños y jóvenes, por medio de materiales pedagógicos, puedan conocer el contenido del texto.

Ante esto, desde el Centro Democrático explicaron que van a trabajar en la elaboración de una cartilla alternativa que llevará el nombre de “¿Cuál verdad?”, la cual busca reunir la visión de diferentes organizaciones de víctimas y otros sectores políticos sobre la violencia en Colombia.

"Hay que construir las otras narrativas para que los niños también las conozcan, obviamente como nosotros no somos Estado, la de nosotros no tendrá ni nombre de verdad y seguramente no podrá llegar a los colegios, pero se la repartiremos a los padres de familia para que les cuenten a sus hijos cómo también hay otras versiones de lo que ha vivido el país", señaló la senadora Paloma Valencia.

La elaboración del texto será liderada por el mayor (r) Carlos Ospina, quien fue comisionado de la verdad y le presentó su renuncia al padre de Roux hace pocos meses asegurando que su trabajo ya no tenía un espacio en este organismo, dijo también que el informe que se iba a presentar tenía un interés político.

Ospina explicó que la verdad tiene que comprenderse desde la juventud, pero que el texto que van a hacer no se va a presentar a los niños de los colegios, sino que lo conocerán los estudiantes de los últimos grados y de las universidades, la idea, según dijo, es que cada joven saque sus conclusiones.

"Es para no instrumentalizar a los jóvenes, que los jóvenes escuchen las diferentes versiones, lean los otros informes y puedan tener una opción, por eso es tan importante en la pluralidad y en la universalidad de cátedra que esto se conozca", afirmó Ospina.

El exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica Darío Acevedo también manifestó su intención de trabajar en este proyecto. En primer lugar, señaló que bajo su criterio el texto de la Comisión de la Verdad tiene serios problemas metodológicos sobre todo en las conclusiones a las que se llega, y que hubo algunas hipótesis sobre el conflicto que el texto no trabajó, según explicó, estas hipótesis son las que le gustaría desarrollar con esta cartilla. Asimismo, cuestionó que el informe final se presente a los niños.

"Aquí estamos viendo es que el Ministerio de Educación se apropia de ese documento y piensa llevarlo como la verdad, bueno habrá que discutir y polemizar mucho sobre ese texto de la Comisión de la Verdad, que no niego puede tener cosas interesantes, pero no va a ser la única versión", manifestó Acevedo.

