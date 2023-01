¿Cuáles son los requisitos para tener una moto en Colombia?

En los últimos años la compra de motos ha aumentando en Colombia, según cifras del Runt, tan solo a corte de diciembre, de 2022, se dieron 822.617 registros de matriculas del vehículo en Colombia, lo que significa un 10. 9 % más que en 2021.

Según reveló Noticias Caracol, la mayoría de personas que deciden comprar una moto lo hacen como una alternativa a los trancones que se presentan en las principales ciudades del país, por eso, es importante saber qué se exige para tener el vehículo en el país.

Lo primero es la licencia de conducción, que según las normas vigentes, se deben cursar un total de 15 horas prácticqas y 25 teótica y, a su vez, el conductor deberá tener como mínimo 16 años y si desea para servicio público deberá tener 18. Es necesaria la categoría A1 y A2 exclusiva para motos que conlleva responsabilidad.

"Vamos a aprender lo básico en cualquier academia de conducción. Vamos a aprender más enfrentándonos al tráfico, estando en el tráfico, donde los carros nos van a pasar, nos van a revisar, nos van a cerrar, nos van a estar cada ratico enfrentando a situaciones adversas que van a poner a prueba nuestra conducción y lo que vamos a aprender en el curso", comenta Edwin Gómez, instructor de ABC de Formación.

Por otro lado, Miguel Arciniegas, vendedor concesionario Benelli AV 19, aseguró que para comprar una moto la persona deberá estar al día en comparendos y multas de conducción; tener el documento de indentidad y en especial tener la licencia de conducción.

"Esto no es en la calle, no es un juego, no es para estar corriendo, no es para estar generando maniobras peligrosas, que si la moto nos brinda unas facilidades en transporte, pero que sea lo más seguro posible, evitar también siniestralidad vial", apunta Edwin Gómez.

A su vez, si la persona desea adquirir un crédito para una moto, la persona deberá estar al día en centrales de riesgo y a su vez sustentar de forma sólida sus ingresos.

