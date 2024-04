¿Cuándo volverá a llover en Colombia? Ideam y minambiente responden

Tras los desafíos ocasionados por el fenómeno de El Niño, que ha provocado altas temperaturas en Colombia, la directora del Ideam destacó un cambio en el panorama y señaló que "se anticipa un incremento notable de las lluvias en los próximos días. Además, se proyecta que junio traiga consigo la temporada de ciclones tropicales, con precipitaciones especialmente en el Caribe y la región andina".

No obstante, este cambio climático no solo se atribuye al fenómeno de El Niño, sino también a otras variables, como la persistencia de océanos cálidos que generan fenómenos climáticos. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, agregó que el desabastecimiento afecta a 24 departamentos y 273 municipios, lo que representa un 25 % del territorio nacional, evidenciando que la alerta no se limita a la capital.

Por otro lado, el embalse de Chuza en Chingaza está actualmente al 16 %. Los demás embalses en la cuenca del Río Bogotá están entre el 40 % y el 50 %, con algunos mostrando una tendencia al aumento. Aunque algunos están recuperándose, otros aún están disminuyendo, lo que justifica el racionamiento actual.

Añade que se estima que estas lluvias se materializan en los próximos días, los niveles de embalse podrían aumentar hasta un 20 % en abril. Sin embargo, se mantendrá la alerta durante todo el 2024, dado que los déficits no son exclusivos de este año, sino que vienen siendo una tendencia durante los últimos tres años, culminando en la presente alerta.

La posibilidad de una recuperación de los embalses con el fenómeno de La Niña se plantea, aunque requiere un análisis más detallado. El Niño está perdiendo fuerza, las lluvias esperadas para marzo estuvieron por debajo del promedio, lo que sugiere que el fenómeno no influyó significativamente en esta condición seca.