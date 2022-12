Da vergüenza seguir firmando decretos para nombrar alcalde de Cartagena: Santos

En el evento de la inauguración de la sede de hotelería del Sena, en la Casa del Marqués en el Centro Histórico de Cartagena, el presidente

Juan Manuel Santos expresó que es el menos interesado en firmar un nuevo decreto para nombrar otro alcalde en la ‘Heroica’.

El mandatario aseguró que le tocó por ley convocar una terna, pero le da vergüenza firmar más de 14 decretos y le asignó la responsabilidad al nuevo gobierno.

"Tengo la obligación de pedir esa terna al Partido Conservador, pero soy el menos interesado en firmar otro decreto nombrando un nuevo alcalde, porque ya me da vergüenza. He firmado 14 decretos nombrando alcaldes en Cartagena, eso es una vergüenza. Tenga la seguridad que no voy a nombrar ningún nuevo alcalde, que lo nombre el nuevo gobierno", expresó Santos.

El primer mandatario había solicitado el pasado viernes esta terna al Partido Conservador. Cabe destacar que en menos de siete años, Cartagena ha tenido once alcaldes.