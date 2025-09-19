De “conversación privada” a no “original y editado”, el cambio de Leyva sobre polémico audio

El excanciller Álvaro Leyva informó este viernes que, tras un peritaje forense, logró determinar la falsedad del audio revelado por El País en el que se le escuchaba hablar de un presunto plan para sacar al presidente Gustavo Petro del cargo.

“Se logró determinar que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente. Así –se subraya-, lejos de ser el originalmente grabado. El archivo se acomodó al antojo para ser difundido con sentido totalmente acomodado. Ruidos incluidos”, aseveró Leyva.

Ciudadanas, ciudadanos: A propósito de la grabación que se me hiciera de manera delictiva y que fuera transcrita en el diario El País de la ciudad de Madrid, capital del Reino de España, me permito señalar lo siguiente: La grabación referida fue objeto de un peritaje por un… — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) September 19, 2025

Y es que en la última semana de junio pasado, El País de España compartió una grabación en la que se escuchaba parte de una conversación en la que se escuchó a Leyva supuestamente hablar sobre estrategias para buscar apoyos en el ámbito nacional e internacional para sacar a Petro del cargo; incluso la vicepresidenta Francia Márquez fue nombrada.

Sin embargo, en el trino de este viernes Leyva insiste en que dicho peritaje se adelantó apoyándose con diferentes herramientas forenses y bajo la supervisión de perito acreditado por la Policía Nacional y otras entidades.



Para Leyva, esto es un posible intento de conspiración en su contra y de otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

En el momento que se conocieron los audios, Leyva dio varias entrevistas y testimonios ante las autoridades, alegando que se había tratado de una conversación privada e íntima y que expresiones como “sacar a ese tipo”, no eran relevantes.