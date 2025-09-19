En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / De “conversación privada” a no “original y editado”, el cambio de Leyva sobre polémico audio

De “conversación privada” a no “original y editado”, el cambio de Leyva sobre polémico audio

Para Leyva, esto es un posible intento de conspiración en su contra y de otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Álvaro Leyva Abogado y ex ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.
Álvaro Leyva.
Foto: Senado.
Por: Valentina Herrera
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

El excanciller Álvaro Leyva informó este viernes que, tras un peritaje forense, logró determinar la falsedad del audio revelado por El País en el que se le escuchaba hablar de un presunto plan para sacar al presidente Gustavo Petro del cargo.

Vea también:

  1. Álvaro Leyva niega conspiración contra Petro: “No he hablado con congresistas americanos”
    Álvaro Leyva niega conspiración contra Petro: “No he hablado con congresistas americanos”
    Foto: ImageFx / Cancillería
    Política

    Álvaro Leyva niega conspiración contra Petro: “No he hablado con congresistas americanos”

“Se logró determinar que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente. Así –se subraya-, lejos de ser el originalmente grabado. El archivo se acomodó al antojo para ser difundido con sentido totalmente acomodado. Ruidos incluidos”, aseveró Leyva.

Y es que en la última semana de junio pasado, El País de España compartió una grabación en la que se escuchaba parte de una conversación en la que se escuchó a Leyva supuestamente hablar sobre estrategias para buscar apoyos en el ámbito nacional e internacional para sacar a Petro del cargo; incluso la vicepresidenta Francia Márquez fue nombrada.

Sin embargo, en el trino de este viernes Leyva insiste en que dicho peritaje se adelantó apoyándose con diferentes herramientas forenses y bajo la supervisión de perito acreditado por la Policía Nacional y otras entidades.

Para Leyva, esto es un posible intento de conspiración en su contra y de otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

En el momento que se conocieron los audios, Leyva dio varias entrevistas y testimonios ante las autoridades, alegando que se había tratado de una conversación privada e íntima y que expresiones como “sacar a ese tipo”, no eran relevantes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Álvaro Leyva

Publicidad

Publicidad

Publicidad