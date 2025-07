Álvaro Leyva niega conspiración contra Petro: “No he hablado con congresistas americanos”

El excanciller Álvaro Leyva aseguró en entrevista con la revista Semana que los audios revelados por El País de España fueron parte de una conversación privada. Los calificó como una “tontería” y señaló que fue ilegal que lo hayan grabado. Aunque niega que esté liderando un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, sostiene que quiere que el mandatario salga del poder, como lo ha dicho abiertamente en sus cartas.

“Yo aspiro a que el presidente se vaya, se lo anticipo de una vez, yo creo que es una necesidad nacional, eso lo podemos hablar más adelante, pero yo creo que el país que está desbaratado requiere de un acuerdo nacional, un acuerdo nacional con todas las fuerzas, todas las fuerzas vivas, porque la persona que lo vaya a suceder, que no puede ser sí y no, única y exclusivamente la vicepresidenta, pues se encuentra algo destrozado y que mejor que llamar a un acuerdo nacional”, dijo.

El excanciller también se refirió a los supuestos apoyos que estaba buscando en la derecha estadounidense para conspirar contra el Gobierno. Unos señalamientos hechos por el propio presidente Petro, que hoy tienen las relaciones con EE. UU. en un momento de tensión.

“Segundo, en ningún momento he hablado con senadores o representantes americanos, en ningún momento. A mí me dan la oportunidad para citarlos y entonces hablan de un senador Jiménez. Carlos Jiménez. Yo no lo conozco. Voy a hacer una confesión a Carlos Jiménez, me da pena hacerle la confesión. Yo no sabía que existía el hombre”, dijo.

Leyva también explicó su relación con la familia Díaz-Balart, esto a propósito de los señalamientos del presidente Petro que vinculan al congresista Mario Díaz-Balart en el supuesto plan, y de los audios en los que el excanciller menciona al parlamentario como un puente para llegar al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Por supuesto, también menciona a la vicepresidenta Francia Márquez, refiriéndose a la conversación que se le escucha leer en uno de los audios y que sugiere su apoyo a dicho plan. Leyva la defiende: dice que es una persona apta para asumir el poder en caso de que el presidente salga del Gobierno, pero niega haber tenido cualquier tipo de conversación con ella sobre un golpe de Estado.

El exfuncionario afirma, además, que el presidente Petro es un “golpista”, por la forma en que trata a las instituciones y porque, según él, no está dedicado a gobernar, sino a las elecciones de 2026. Asegura que es el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien está gobernando a Colombia.

Leyva sobre pasaportes: culpa a excanciller Luis Gilberto Murillo

A propósito del lío de los pasaportes en Colombia -tema que hoy está en manos del jefe de Despacho Alfredo Saade y que generó la salida de la canciller Laura Sarabia-, el excanciller Álvaro Leyva aseguró que, luego de que el presidente Gustavo Petro le diera la orden de evitar a Thomas Greg para la elaboración de estos documentos, él declaró desierta la licitación, pero no porque el mandatario se lo haya pedido, sino por convicción.

Se refirió también a la renuncia de Laura Sarabia, diciendo que fue inteligente al apartarse de este problema. Recordemos que hoy la decisión sobre el futuro de estos documentos está, por orden del presidente Gustavo Petro, en manos de su jefe de Despacho, Alfredo Saade, quien insiste en que se va a poner en marcha un modelo bajo el cual la Imprenta Nacional, en alianza con el gobierno de Portugal, se haga cargo.

Sin embargo, según estudios técnicos de la Cancillería, los tiempos no serían suficientes, ya que se requieren al menos 35 semanas desde la firma del contrato (que aún no se ha firmado) para poder implementarlo.