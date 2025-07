Audios de Álvaro Leyva contra Petro: esto se sabe del caso; resumen de reacciones a la polémica

La publicación de tres audios por parte del diario El País de España ha desatado una tormenta política en Colombia. En las grabaciones, presuntamente captadas en un restaurante en Nueva York, se escucha al excanciller Álvaro Leyva Durán haciendo declaraciones que han sido interpretadas como una posible conspiración contra el presidente Gustavo Petro.

En uno de los audios, Leyva afirma que “el orden público se vino abajo” y que, por esa razón, en el acuerdo nacional deberían involucrarse actores como la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. Según El País, Leyva habría tenido encuentros con figuras del Partido Republicano en Estados Unidos, entre ellos el senador Marco Rubio, el congresista Mario Díaz-Balart y el representante Carlos Jiménez. La Casa Blanca, según el mismo informe, no dio ningún tipo de trámite a las propuestas de Leyva.



“Hay que sacar a ese tipo”: las frases más polémicas

El contenido de los audios es particularmente sensible. Se escucha a Leyva en un segundo plano diciendo frases como: "Hay que sacar a ese tipo, que es el que presionó las elecciones. Es que, además, el orden público se le desbordó"

En otro aparte, menciona una estrategia alrededor de la vicepresidenta Francia Márquez y sugiere la necesidad de un acuerdo que involucre a “tanto a buenos como a malos”. En ese contexto, también menciona a la periodista y precandidata Vicky Dávila como una interlocutora válida, aunque aclara que no la ve como presidenta: "Y la única candidata hoy que no va a ser presidente, estamos hablando de la candidata hoy, que puede ser interlocutora para uno decir, este puesta es Vicky..."

También hace referencia al senador Miguel Uribe, víctima de un atentado en junio, y al expresidente Álvaro Uribe, al decir: "Hay una gran diferencia entre los que buscan los votos que tiene el presidente Uribe. Esos aspirantes pues están detrás, el dueño de los votos es el presidente Uribe. Usted tiene sus votos propios."

Reacciones: Francia Márquez y Vicky Dávila responden

Ante la publicación de los audios, las reacciones no se hicieron esperar. La vicepresidenta Francia Márquez emitió un comunicado rechazando cualquier insinuación de participación en un plan contra el presidente Petro: "No he participado ni me voy a prestar para conspiraciones. Tampoco he cuestionado ni traicionado al presidente de la República."

Vicky Dávila, por su parte, alzó su voz para pedir explicaciones al excanciller: "Dígame usted por qué me menciona en esas grabaciones que publica El País, por qué aparece mi nombre allí, por qué me menciona." Durante una llamada, la periodista le preguntó directamente a Leyva si alguna vez habían hablado de un golpe de Estado, a lo que él respondió evasivamente.

IMPORTANTE:

Llamé al ex canciller Álvaro Leyva para que le aclare al país por qué mencionó mi nombre y el de Miguel Uribe en las grabaciones que publica El País de España en su denuncia de un supuesto plan de golpe de Estado contra Gustavo Petro.



Defiendo mi buen nombre con la… pic.twitter.com/sYu1kZsKg2 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 30, 2025

Fiscalía confirma investigación en curso

El 12 de junio, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que existe una investigación abierta sobre una grabación entregada por el presidente Petro. Según la Fiscalía, se trata de una conversación entre dos particulares sobre presuntos actos conspirativos que involucran a un exalto funcionario del Gobierno. Camargo señaló que esta prueba se mantiene bajo reserva legal y que fue recibida hace más de un mes, en presencia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

En medio de esta investigación, varios hechos recientes de orden público han comenzado a ser analizados bajo una nueva luz, ante la posibilidad de que tengan relación con este supuesto complot para desestabilizar al Gobierno.

Petro pide explicaciones desde España

El presidente Gustavo Petro, quien actualmente se encuentra en España participando en la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, reaccionó al escándalo a través de redes sociales y desde su discurso en dicho evento.

"No, no, lo que demuestra eso todavía hay que investigar si las personas que nombra sí o no, pero digamos el armatoste que plantea..." fue su primera reacción, dejando claro que se debe indagar más a fondo la veracidad y el contexto de los hechos revelados por El País.

Desde Madrid, Petro también ha lanzado duras críticas al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuestionando su papel actual frente a los desafíos globales:"Si el FMI sigue en esa posición, nosotros, el pueblo, la humanidad, tenemos que dar una respuesta. Si el FMI no es capaz de reestructurarse ya frente a los principales problemas..."

El mandatario colombiano también aprovechó su intervención para hablar sobre la lucha contra las drogas, señalando la responsabilidad de los países consumidores y no solo de los productores de cocaína como Colombia.

Un escándalo que sigue en desarrollo

Mientras el presidente permanece en Europa hasta el 3 de julio, en Colombia se mantiene la atención sobre los posibles alcances judiciales y políticos del caso. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha quedado como figura visible del Gobierno en el país mientras avanzan las investigaciones.

A propósito del escándalo, el exministro Armando Benedetti también reaccionó con preocupación:"Primero que todo, quedo anonadado, quedo sorprendido, aunque ya había escuchado de alguna de esas circunstancias, de alguna de esas acciones que tienen que ver con la conspiración contra el Estado, en el cual que lo haga un exministro es bastante grave."

La publicación de los audios ha generado un sismo en el panorama político colombiano, con implicaciones que apenas comienzan a ser comprendidas. Las autoridades deberán determinar si lo dicho en estas grabaciones tiene consecuencias legales o si se trata de opiniones emitidas en un contexto privado sin intención conspirativa.