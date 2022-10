De la Calle se retiraría del Gobierno en próximos días para aspirar a Presidencia

El exjefe negociador en La Habana, Humberto De la Calle, se retiraría del Gobierno para aspirar a la Presidencia en 2018.



Fuentes le manifestaron a BLU Radio que la dimisión del ex vicepresidente se daría el próximo 31 de marzo, fecha desde la cual iniciaría un recorrido por el país.



En varias oportunidades, De la Calle ha manifestado que el proceso de paz, alcanzado con las Farc, necesita defenderse "en otros escenarios".



Sin embargo, desde su oficina de prensa indicaron que si bien es cierto que el contrato de De la Calle termina el 2 de abril, eso no indica que vaya a ser candidato a ocupar la Casa de Nariño.



En los últimos días, el jefe negociador arremetió contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras al señalar que Colombia no puede entrar en la “república del coscorrón”, una declaración que fue interpretada como un claro proselitismo de cara a las elecciones del próximo año.



Además, De la Calle ha hecho, en reiteradas ocasiones, fuertes críticas al Centro Democrático en el marco de la implementación de los acuerdos.