“De pronto es así”: Otty Patiño sobre afirmación de cabecilla del ELN que dice no reclutar

El jefe negociador del Gobierno nacional en el proceso de paz con la guerrilla del ELN, Otty Patiño, se refirió al pronunciamiento del máximo cabecilla de esa agrupación, alias ‘Antonio García’, quien aseguró recientemente que el ELN no recluta y que las personas en sus filas ingresan voluntariamente.

"Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas combatientes. Si el gobernador Aníbal Gaviria tiene ubicados 12 niños que podrían ser 'reclutados' por la guerrilla, le ratificamos que no es el ELN”, dijo el cabecilla en las últimas horas respondiendo a una denuncia del gobernador de Antioquia.

Consultado por esa afirmación de que el ELN no recluta, Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno, sostuvo que “de pronto es así”, pero además señaló que no sabe si esa guerrilla ha hecho reclutamientos forzados.

La declaración se da tan solo una semana antes de retomarse el tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla del ELN que iniciará el próximo 2 de mayo en Cuba.

