“Debe tenerle miedo a Uribe”: Piedad Córdoba sobre señalamientos de Tuso Sierra

Luego de que el pasado mes de agosto se conociera un documento radicado ante la Corte Suprema de Justicia por Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, en el cual Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como ‘El Tuso’ Sierra, señala a los entonces parlamentarios Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara de visitarlo en una prisión en Estados Unidos para presionarlo, la propia exsenadora Córdoba habló del hecho en entrevista con El Radar.

Para Piedad Córdoba, el ‘El Tuso’ Sierra es un delincuente, es un farsante” y explica que vio “a ese señor una vez y en ese momento Iván Cepeda no era senador”.

Sierra Ramírez aseguró bajo juramento que los congresistas le pidieron que declarara sobre los presuntos vínculos del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares.

“Estando recluido en la prisión federal de Washington Correctional Treatment Facility recibí la visita oficial de los señores Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, quienes me pidieron que rindiera una declaración contra el senador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos vínculos de este con grupos al margen de la ley”, señaló en su momento el desmovilizado.

Sin embargo, la excongresista explica que, pese a que estuvo “en esa cárcel donde estuvo también Mancuso, El Tuso…. visitamos también a Don Berna, mucha gente, con el tema de las víctimas. Cuando hicimos las visitas eso estaba lleno de guardia americana. Ni que estuviera loco Iván Cepeda, ni que estuviera loca yo. Nosotros no hicimos absolutamente nada de lo que ese señor está diciendo”.

"El informe está en el Senado de la República, oficialmente lo puede pedir, yo tengo copia porque guardo esos documentos y les puedo mostrar qué fue lo que nosotros hicimos, de qué hablamos”, añadió.

También aseguró que cuando le tocó ir con Don Berna, el condenado paramilitar le “pidió que le ayudara a sacar los hijos del país para que les dieran la residencia en Argentina, porque los estaban amenazando. Yo saqué los hijos de Don Berna directamente con Cristina Kirchner y les conseguí la residencia a los hijos de él en Argentina, y ayudé a los hijos de Mancuso”.

Córdoba reiteró en que las acusaciones de Sierra son totalmente falsas y que no sabe “él ahora porqué sale con eso. Debe ser que le tiene miedo al expresidente Uribe, porque como él habló tanta paja y dijo tantas cosas en las reuniones contra todo el mundo”.

“Eso tiene que ver con el talante espiritual de uno. ¿Cómo voy a ir a una reunión que era, precisamente, para el tema de las víctimas, a decir que hablaran mal de Álvaro Uribe? Ese no es mi talante, ni tampoco el de Iván Cepeda, ni el de la Comisión de José Alvear, éramos una comisión grande, no éramos nosotros tres no más”, finalizó.

