Decir que denunciar genocidio en Gaza es descuidar a Colombia es un falso dilema: vicecanciller

El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, aseguró que criticar al Gobierno por impulsar una conferencia internacional sobre Gaza mientras hay una crisis de seguridad en Colombia parte de un “falso dilema” que no resiste análisis.

“Decirle a la gente que porque denunciamos el genocidio en Gaza descuidamos lo interno, básicamente es instalar la idea de un falso dilema. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra”, afirmó.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Jaramillo defendió la iniciativa que lidera el presidente Petro, quien convocó a más de 30 países a una conferencia en Bogotá, el 15 y 16 de julio, para articular acciones frente a la situación en Palestina. El evento reúne a los miembros del Grupo de La Haya y otros países que han respaldado la autodeterminación del pueblo palestino en votaciones de la ONU. “No se trata solo de discursos, también de acciones: romper relaciones, suspender exportaciones que puedan alimentar el genocidio, y promover embargos”, explicó el funcionario.

Gustavo Petro llamó la atención por su vestimenta en evento con otros presidentes Foto: AFP

El viceministro criticó duramente los cuestionamientos de algunos sectores que acusan al Gobierno de desatender las urgencias internas. “Yo estuve hace una semana en Chocó en una mesa técnica con dos alcaldes y con la gobernación. Eso no me impide denunciar lo que está pasando en Gaza”, dijo, y agregó que el Gobierno no ha abandonado regiones como el Catatumbo, Nariño o el Cauca.

También desestimó los comentarios que relacionan la conferencia sobre Gaza con la tensión diplomática reciente con Estados Unidos. “Pretenden enemistarnos con la gente del Catatumbo. Lo mismo hicieron cuando el presidente fue a Haití. ¿Eso significa que se descuida lo local? No. Hay ministros en territorio, hay recursos de emergencia”, afirmó.

Jaramillo insistió en que la defensa de los derechos humanos es inseparable, dentro y fuera del país.