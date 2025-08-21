Defensoría alerta: 107 líderes asesinados y 40 masacres en siete meses

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el grave panorama de violencia que persiste en Colombia durante los primeros siete meses de 2025: 107 líderes y lideresas sociales asesinados, 29 firmantes de paz y 40 masacres que dejaron 130 víctimas.

Los datos, tomados del Observatorio de Indepaz, reflejan que la violencia sigue golpeando a las comunidades en distintos territorios del país. Cada número representa una vida perdida, una familia afectada y una historia interrumpida por la guerra y la indiferencia.

En el caso de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Defensoría confirmó 107 asesinatos entre enero y julio.

El mes con mayor número de casos fue marzo, con 20 víctimas, seguido de febrero (18) y enero (17). Desde 2016 hasta julio de 2025, el registro total asciende a 1.595 asesinatos.

En cuanto a los firmantes del Acuerdo de Paz, se reportaron 29 asesinatos en lo corrido del año, siendo Norte de Santander (6 casos), Antioquia (5) y Cauca (4) los departamentos más afectados. Estas muertes muestran la fragilidad de la implementación de los compromisos firmados en La Habana.

Por otra parte, entre enero y julio se documentaron 40 masacres que dejaron 130 víctimas mortales, con una concentración preocupante en Valle del Cauca (11 casos), Norte de Santander (6) y Antioquia (5).

La Defensoría del Pueblo insistió en que el país debe garantizar el derecho fundamental a la vida y detener el ciclo de violencia que sigue cobrándose la vida de líderes comunitarios, excombatientes y población civil. “No más violencia, no más indiferencia”, señaló la entidad en su llamado urgente.