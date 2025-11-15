En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensoría confirma muerte de 6 menores en operación militar contra disidencias de 'Iván Mordisco'

Defensoría confirma muerte de 6 menores en operación militar contra disidencias de 'Iván Mordisco'

La Defensoría señala que el hecho de que estuvieran dentro de un campamento armado u obligados a desempeñar funciones de combate no habilita que sean considerados como blancos legítimos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad