¿Dejar de matar policías, exigencia para negociar con bandas criminales? división en Pacto Histórico

Se realiza en Santa Marta el segundo retiro legislativo del Pacto Histórico en donde se definirán las líneas gruesas de las principales reformas que propondrá el nuevo gobierno, entre ellas, el marco jurídico para intentar el sometimiento de bandas criminales como el Clan del Golfo.

En la apertura del encuentro, los congresistas rindieron homenaje a los policías asesinados en los últimos días en medio del plan pistola que adelanta esa organización delincuencial. Hubo un rechazo unánime a esta arremetida violenta contra la Policía.

En lo qué hay desacuerdo entre los congresistas, es si el cese de estos actos violentos debe ser una exigencia, una línea roja, para iniciar acercamientos y negociaciones judiciales para el sometimiento.

“Creemos que es muy importante para ambientar un proceso de paz total que todos los grupos armados cesen las hostilidades, pero a diferencia de otras administraciones bistrós no nos vamos a detener en discutir qué condiciones para poder negociar porque hemos visto en estos cuatro años la discusión de si había que presentar condiciones, o no, con el ELN y no se hizo absolutamente nada”, señaló el senador Iván Cepeda.

El presidente del Senado, Roy Barreras, piensa otra cosa y asegura que “el Clan del Golfo se equivoca si cree que la intención de hacer la paz completa y de permitirle desmovilizaciones los autoriza para asesinar cobardemente a los policías”.

“Señores de las bandas criminales, quieren tener una oportunidad, dejen de matar, si siguen matando el estado, empezando por el gobierno del presidente Duque debe responder con toda contundencia con la fuerza del Estado, son asesinatos cobardes”, respondió Barreras.

