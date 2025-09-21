Demandaron la resolución que elimina requisito de segundo idioma para embajadores

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) presentó una demanda de nulidad contra una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores que suprime el requisito de conocimiento de un segundo idioma para designar embajadores por fuera de la carrera diplomática. La organización alega que la medida afecta la profesionalización del servicio exterior y contradice principios fundamentales de mérito e idoneidad.

La acción legal va contra la resolución 10142 del 19 de agosto de 2025, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual eliminó la exigencia del dominio de un segundo idioma para los embajadores que no pertenecen a la carrera diplomática y consular.

Según Asodiplo, la decisión del Ministerio contraviene normas superiores del ordenamiento jurídico colombiano. Argumenta que esta modificación representa un retroceso en los principios que regulan el acceso a cargos en el servicio exterior y que compromete la calidad de la representación internacional del país.

La demanda de nulidad se fundamenta, entre otros aspectos, en la afectación al criterio de mérito como base para el nombramiento de altos funcionarios en el ámbito diplomático. Asodiplo indicó que “el manejo de un segundo idioma, en especial el inglés como lengua de uso global, es una herramienta esencial para el desempeño efectivo de las labores diplomáticas”.



En diversos espacios institucionales y públicos, la Asociación ha insistido en la necesidad de mantener estándares técnicos y profesionales en el acceso a cargos del Ministerio de Relaciones Exteriores. La entidad considera que eliminar el requisito de un segundo idioma pone en riesgo la capacidad del país para “preservar y defender los intereses de la Nación en los escenarios internacionales multilaterales y bilaterales”.

Asodiplo expresó que su postura no está dirigida contra personas específicas, sino contra una medida que consideran perjudicial para la institucionalidad diplomática colombiana y reiteran el “compromiso con la defensa del mérito, la transparencia y el fortalecimiento de un cuerpo diplomático profesional”.