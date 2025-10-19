En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
Regasificadora de Cartagena
Protestas en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Denuncian a empresa de energía luego de que joven resultara electrocutado con cable de alta tensión

Denuncian a empresa de energía luego de que joven resultara electrocutado con cable de alta tensión

Los hechos ocurrieron en Palomino, en el departamento de La Guajira, y el afectado se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, con quemaduras en el 35% del cuerpo de tercer y segundo grado.

Municipio de Palomino, La Guajira.
Foto: Tomada de Facebook.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

Blu Radio conoció la denuncia de Andrea Villa, hermana de Camilo Villa, quien el pasado 17 de octubre de 2025 sufrió un grave accidente debido a un cable de alta tensión que le cayó encima y lo electrocutó, causándole quemaduras de segundo y tercer grado en el 35% de su cuerpo.

El hecho ocurrió en Palomino, en el departamento de La Guajira. Tras esto, Camilo fue trasladado de urgencia a la ciudad de Riohacha y posteriormente, gracias a la ayuda de otras personas, fue levado a Medellín e internado en el Hospital San Vicente Fundación, donde permanece en cuidados intensivos y a la espera de una cirugía que pueda salvar su vida.

Le puede interesar:

  1. Caribe colombiano.
    Foto: Facebook, Fuerza Aeroespacial Colombiana.
    Nación

    Incautan más de media tonelada de cocaína en el Caribe colombiano

Actualmente, Andrea Villa busca respuestas de parte de la empresa AIR-E S.A.S E.S.P, quienes son los encargados del mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Según Villa, “La omisión y negligencia de la empresa en atender estas advertencias urgentes es la causa directa del accidente. La falta de mantenimiento preventivo y de respuesta a las alertas de la comunidad derivó en la tragedia que hoy vivimos”, aseguró.

Villa también aseguró que la comunidad, que reside en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos, ya había avisado a la empresa del cable suelto, dado que, además, es al frente de un centro educativo infantil.

Pese a todos estos llamados, la empresa de energía no se ha pronunciado. “El día antes, ya habían mandado un comunicado a la empresa de electricidad para que lo arreglaran, pero tampoco hicieron caso”, afirmó Andrea Villa.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

La Guajira

Publicidad

Publicidad

Publicidad