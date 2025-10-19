Denuncian a empresa de energía luego de que joven resultara electrocutado con cable de alta tensión

Blu Radio conoció la denuncia de Andrea Villa, hermana de Camilo Villa, quien el pasado 17 de octubre de 2025 sufrió un grave accidente debido a un cable de alta tensión que le cayó encima y lo electrocutó, causándole quemaduras de segundo y tercer grado en el 35% de su cuerpo.

El hecho ocurrió en Palomino, en el departamento de La Guajira. Tras esto, Camilo fue trasladado de urgencia a la ciudad de Riohacha y posteriormente, gracias a la ayuda de otras personas, fue levado a Medellín e internado en el Hospital San Vicente Fundación, donde permanece en cuidados intensivos y a la espera de una cirugía que pueda salvar su vida.

Actualmente, Andrea Villa busca respuestas de parte de la empresa AIR-E S.A.S E.S.P, quienes son los encargados del mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Según Villa, “La omisión y negligencia de la empresa en atender estas advertencias urgentes es la causa directa del accidente. La falta de mantenimiento preventivo y de respuesta a las alertas de la comunidad derivó en la tragedia que hoy vivimos”, aseguró.

Villa también aseguró que la comunidad, que reside en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos, ya había avisado a la empresa del cable suelto, dado que, además, es al frente de un centro educativo infantil.



Pese a todos estos llamados, la empresa de energía no se ha pronunciado. “El día antes, ya habían mandado un comunicado a la empresa de electricidad para que lo arreglaran, pero tampoco hicieron caso”, afirmó Andrea Villa.