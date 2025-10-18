Incautan más de media tonelada de cocaína en el Caribe colombiano

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se realizó una incautación de más media tonelada de clorhidrato de cocaína y marihuana tipo creepy en el Caribe colombiano, a 21 millas náuticas, al suroeste de Cabo de la Vela.

La operación, según dice el ministro, se efectuó de manera exitosa gracias al trabajo articulado de nuestras unidades bajo la coordinación de la Supervisión Operacional del Caribe (Soca), donde se logró la “interdirección marítima y la captura de tres sujetos vinculados al envío de narcóticos hacia Centroamérica”.

Sánchez también comentó que la operación no se habría podido concretar de no ser por la capacidad de la fuerza pública para golpear las redes del narcotráfico transnacional que amenaza la seguridad, la soberanía y la tranquilidad de las costas colombianas.

También agradeció el compromiso a los diferentes integrantes de las fuerzas militares, incluyendo a marinos, pilotos y tripulaciones, afirmando que cada operación exitosa es una señal de que la legalidad avanza con fuerza en los mares nacionales.