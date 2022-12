Denuncian falta de atención de Medimás a abuela en grave estado de salud en Armenia

Una familia en Armenia permanece esperando que haya atención a una mujer que desde el mediodía en el Hospital San Juan de Dios se encuentra en grave estado de salud y necesita la realización de un cateterismo.



La familia asegura que deben trasladarla a la clínica Sagrada Familia, y señalan que la EPS Medimás no ha prestado la atención necesaria a la señora Aleyda Álvarez, de 72 años, luego de que el cardiólogo del centro asistencial les dijera que es urgente la intervención.

Vea también: Defensoría del Pueblo exige claridad sobre venta de EPS Medimás



“Estamos esperando que Medimás autorice un cateterismo que fue ordenado de manera urgente por el cardiólogo que la vio, pero en el Hospital San Juan de Dios no se le puede realizar el examen y tienen que trasladarla a la clínica Sagrada Familia, también en Armenia. El tema es que, pese a lo difícil de la situación, la EPS no se ha pronunciado y no ha autorizado ni el traslado ni el procedimiento. Sobre el mediodía llegó con dificultad en el pecho, prácticamente desvanecida, le hicieron los exámenes de rigor y ahí se decidió ordenar el cateterismo, pero en eso llevamos toda la tarde y lo que nos dicen los médicos es que es un tema de vida o muerte. El tema se debe definir en horas pues, incluso, el cardiólogo que la vio dijo que el corazón no le aguantaba mucho más.

Publicidad

"Entonces estamos desesperados buscando a la EPS por toda parte”, señaló Lexy Garay, sobrina de la paciente.



En comunicación con BLU Radio, desde la EPS Medimás se indicó que se encuentran al frente de la situación y que se está gestionando como prioritario el caso, pero lo cierto es que la atención y las respuestas a la familia de la señora Aleyda no se han originado.



A altas horas de la noche se indicó por parte de la denunciante que, tanto de la EPS como de la Superintendencia de Salud, aseguraron que se está buscando a un especialista en la complicación médica de la señora Aleyda, y argumentaron que no es un servicio que se presta en el hospital.