Denuncian presiones en elección del nuevo director de la CAS

Con acciones judiciales, controversias e intereses políticos, se mantiene la puja por el control de la máxima autoridad ambiental de Santander.

Tres veces se ha tenido que aplazar la elección, dos porque se presentó un empate en la votación y una por falta de quorum.

BLU Radio conoció una carta juramentada y firmada por cinco integrantes del Consejo Directivo de la CAS en la que denuncian que se le habría prohibido el ingreso a la reunión de José Evelio Aguablanca Serrano, como represente de la comunidad indígena U’wa, quien asistiría por decisión de un Juez Promiscuo de Barichara.

Por tal motivo, los consejeros de la CAS María del Carmen Vásquez, Arelys Neira, Santos Medina, Jaime Arenas y William Mantilla, decidieron retirarse de la reunión porque consideraron que no presencia del señor José Evelio Aguablanca Serrano, podría constituirse en un desacato a una orden judicial.

Juan Gabriel Álvarez, director de la CAS, desvirtuó las denuncias señalando: “para la CAS es muy claro que el representante principal por las comunidades indígenas es Octavio Aguablanca y no Evelio Aguablanca Serrano (…) aquí no existe ningún interés político, incluso yo no estoy participando de la elección, no postule mi nombre en esta oportunidad”.

La destitución de Jairo Jaimes como Secretario General de la CAS, quien fue declarado insubsistente por parte del director Juan Gabriel Álvarez, generó más dudas sobre la forma en que se está realizando la designación del nuevo director de la entidad.

“Fuí declarado insubsistente porque no me preste a la propuesta que ayer me hiciera el director de la CAS, Juan Gabriel Álvarez García, me dijo que me incapacitara o pidiera permiso para no viniera a la sesión del consejo directivo y yo me negué. Además, porque comuniqué que se citara al señor Jose Evelio Aguablanca por una orden judicial”, denunció Jaimes.

Sobre estas denuncias, el gobernador Didier Tavera, aún no se ha pronunciado.

Para el próximo 26 de noviembre se fijó una cuarta reunión para la elección del nuevo director de la Corporación Autónoma de Santander.

Esta es la carta juramentada de los cinco integrantes del Consejo Directivo de la CAS:

Este es el fallo del juez que ordena la participación de representante de comunidad indígena U'wa en el Consejo Directivo de la CAS:

